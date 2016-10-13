﻿تونس: استئناف الإنتاج في أكبر منجم فوسفات

قفصة – أ ف ب: أعلنت «شركة فسفاط قفصة» الحكومية أمس الخميس استئناف الإنتاج في أكبر منجم فوسفات في «الحوض المنجمي» في ولاية قفصة وسط تونس، وذلك بعد أيام على توقيف محتجّين عطلوا العمل في المنجم منذ نهاية شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

وقال علي الهوشاتي، المسؤول الإعلامي في هذه الشركة المملوكة للدولة «استؤنف في ساعة متأخرة من مساء الأربعاءإنتاج ونقل الفوسفات في منجم مدينة المتلوي، أكبر مناجم الحوض المنجمي».

ويتكون «الحوض المنجمي» من أربع مدن هي المتلوي والمظيلة والرديّف وأم العرائس.

وأضاف الهوشاتي «جميع مقاطع الإتاج بمدن الحوض المنجمي بدأت في العمل، واستؤنف نقل الفوسفات عبر قطارات الشحن والشاحنات الثقيلة باستثناء مدينة الرديف، حيث يتواصل الإنتاج بشكل عادي، ولكن نقله متوقف لأن السكان يطالبون بنقله بواسطة القطارات فقط».

وكان الإنتاج توقف في منجم المتلوي منذ 30 ايلول/سبتمبر الماضي بعدما منع عشرات العاطلين عمال المنجم من الوصول إليه. ويطالب هؤلاء بتوظيفهم في شركة فوسفات قفصة.

وهذه الشركة هي المُشَغّل الرئيسي في ولاية قفصة حيث تشمل البطالة ربع السكان ممن هم في سن العمل.

والثلاثاء الماضي، أوقف القضاء سبعة محتجين في المتلوي ووجّه إليهم تهم تعطيل سير عمل «شركة فوسفات قفصة» ومنع عمال منجم المتلوي من الوصول الى مقرات عملهم، حسب ما افادت عائلات بعض الموقوفين.

ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي مطلع 2011، تعيش منطقة الحوض المنجمي على وقع اعتصامات واحتجاجات لسكان يعطلون نشاط «شركة فوسفات قفصة» للمطالبة بتوظيفهم.

وفي كل مرة يتكرر السيناريو نفسه إذ ترفض الحكومة بادئ الامر مطالب المحتجين ثم توظفهم فيرتفع الإنتاج ببطء، قبل ان يأتي حراك جديد يشل الإنتاج الى حين حصول وعود بانتدابات جديدة.

والفوسفات قطاع استراتيجي للاقتصاد التونسي. وسنة 2010، كانت العائدات المالية لتصدير الفوسفات تمثل 10 في المئة من اجمالي ايرادات صادرات تونس.

وقد انتجت البلاد في العام نفسه أكثر من 8 ملايين طن من الفوسفات.

وخلال السنوات الخمس الماضية، تراجع إنتاج الفوسفات في تونس بنسبة 60 في المئة، ما كبد البلاد خسائر مالية بلغت 5 مليارات دينار (ملياريْ يورو)، وفق أرقام حكومية.

وفي 26 آب/أغسطس الماضي، انتقد يوسف الشاهد رئيس الحكومة في خطاب نيل الثقة امام البرلمان تحول «الحرية التي أتت بها ثورة 2011 الى فوضى» للاعتصامات والإضرابات العمالية.

وقال الشاهد يومها «سنكون حازمين في التصدي لكل الاعتصامات غير القانونية وغير المشروعة مع التزامنا بضمان حق الإضراب المنصوص عليه في الدستور».

وفي الثالث من سبتمبر الماضي، حذر الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) في بيان اصدره مكتبه في قفصة من ان شركة فوسفات قفصة اصبحت مهددة بـ»انهيار تام» في حال تواصل تعطيل الإنتاج.

وطالب الاتحاد «المحتجين والمعتصمين المعطلين لإنتاج ونقل الفوسفات بالكف عن كل تحرك يشل نشاط شركة فوسفات قفصة ،وكل المرافق الاقتصادية الاخرى في الجهة، حتى تشرع الحكومة في مباشرة تحقيق الانجازت التنموية الموعودة. والبدء في فض المشاكل الاجتماعية المزمنة في الجهة».