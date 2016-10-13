﻿«أورنج مصر» تطلب الحصول على رخصة الجيل الرابع للهاتف المحمول

القاهرة – رويترز: قال جهاز تنظيم الاتصالات المصري أمس الخميس أن أورنج مصر» تقدمت بطلب لوزير الاتصالات لإجراء مناقشات مع الجهاز لإنهاء إجراءات الحصول على ترخيص الجيل الرابع للهاتف المحمول.

كانت شركات المحمول العاملة في مصر، «أورنج» و«اتصالات» و»فودافون»، رفضت في وقت سابق من سبتمبر/أيلول الحصول على رخصة الجيل الرابع للمحمول، قائلة إن الشروط غير قابلة للتطبيق.

وأضاف الجهاز في بيان أنه سيكون أمام «أورنج» فرصة حتى اجتماع مجلس الجهاز المقبل في 23 أكتوبر/تشرين الثاني الجاري للحصول على الرخصة، وفقا للشروط القائمة باستثناء بند الحصول على رخصة البوابة الدولية، والذي سيكون مقابله المادي بالدولار بالكامل.

وكانت شروط الجهاز من قبل تنص على دفع 50 في المئة من قيمة الرخص المتاحة بالدولار والنصف الآخر بالجنيه المصري.

وقال الجهاز ان الشركة «التي ستقوم بسداد كامل قيمة ترخيص الجيل الرابع بالدولار سيكون لها أسبقية في الحصول على ترددات إضافية».

ونقص الترددات كان سببا رئيسيا في رفض شركات المحمول من قبل الحصول على خدمات الجيل الرابع.

وأكدت «أورنج» في بيان إلى بورصة مصر أمس «رغبتها في إعادة التفاوض بشأن الحصول على تراخيص تقديم خدمات الجيل الرابع في ظل اشتراطات جديدة.»

وقالت مصر في سبتمبر انها تدرس طرح تراخيص الجيل الرابع للمحمول في مزاد عالمي، بعد رفض مشغلي الهاتف المحمول الثلاثة في البلاد عرضا لشرائها.

وقال أحمد عادل، محلل قطاع الاتصالات في «بلتون» المالية «خبر إيجابي جدا لأورنج وسيعطيها ميزة في السوق في حالة الحصول على خدمات الجيل الرابع».

وتابع «قد تحصل أورنج على عدد أكبر من الترددات التي كانت معروضة من قبل، بعد رفض اتصالات وفودافون الحصول على الرخصة، خاصة وأن عائق دفع 50 في المئة من قيمة الرخصة بالدولار لم يكن مشكلة بالنسبة لأورنج.»

وتطرح مصر تراخيص الجيل الرابع كجزء من خطة طال انتظارها، لإصلاح قطاع الاتصالات وتدبير العملة الصعبة التي تشتد حاجة خزينة الدولة إليها.

وأعطت مصر الأولوية للشركات العاملة بالفعل في البلاد لنيل تراخيص الجيل الرابع. لكن الشركة الوحيدة التي حصلت على الترخيص كانت «المصرية للاتصالات» المحتكرة لخطوط الهاتف الثابت في البلاد، والتي تحتاج إلى رخصة الجيل الرابع لدخول سوق المحمول مباشرة للمرة الأولى.

وفتح رفض الشركات العاملة في مصر الطريق أمام شركات «زين الكويتية»، و«تشاينا تليكوم» و«الاتصالات السعودية» و«ليبارا» اللواتي أبدوين جميعا اهتمامهن بشراء تراخيص الجيل الرابع في مصر في حالة رفض شركات المحمول العاملة في البلاد لها.

وحصلت «المصرية للاتصالات» على رخصة الجيل الرابع مقابل 7.08 مليار جنيه (797 مليون دولار) الشهر الماضي.