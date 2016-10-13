﻿إسرائيل وتركيا تبحثان بناء خط أنابيب غاز بحري بينهما

اسطنبول – أ ف ب: اتفقت اسرائيل وتركيا أمس الخميس على بدء مباحثات حول امكانية بناء خطأنابيب غاز يربط بين البلدين تحت البحر لإمداد تركيا ومنها أوروبا بالغاز، وذلك في اول زيارة لوزير اسرائيلي إلى تركيا منذ تطبيع العلاقات بين البلدين.

وقال وزير الطاقة الاسرائيلي، يوفال شتاينتز، اثر لقائه في اسطنبول نظيره التركي بيرات البيرق «»قررنا ان نباشر فورا محادثات بين حكومتينا لتحديد إمكانية وجدوى مثل هذا المشروع».

واضاف ان «المشروع يمكن ان يتيح لنا نقل الغاز الطبيعي من اسرائيل إلى تركيا ومنها إلى أوروبا».

واكد الوزير ان اسرائيل بصدد ابرام اتفاقيات تعاون في مجال الطاقة مع كل من الاردن ومصر وقبرص واليونان، مشددا على ان «الخيار التركي مهم جدا».

وأضاف ان اسرائيل «سيسرها ايضا ان ترى الشركات التركية تنخرط في قطاع الطاقة الاسرائيلي» بما في ذلك عمليات التنقيب عن الغاز.

اما الوزير البيرق، وهو صهر الرئيس رجب طيب اردوغان ويتحدث الانكليزية بطلاقة ويعتبر احد النجوم الصاعدة في الحزب الحاكم، فقال في بيان انه اتفق مع نظيره الاسرائيلي على «اقامة حوار بشأن تصدير الغاز الطبيعي».

واكد الوزير الاسرائيلي ان بلاده «اكتشفت حوالي 900 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي… والاحتياطات يمكن ان تصل إلى حوالي ثلاثة الاف مليار متر مكعب»، مشددا على ان هذه الكمية الضخمة «اكبر من ان يستهلكها بلد صغير مثل اسرائيل».

وفي هذا السياق، قال نجدت بامير، الاستاذ في جامعة بلكنت في انقرة والخبير في مجال الطاقة «اعتقد ان ملف الطاقة هو عامل مساعد في تطبيع العلاقات بين تركيا واسرائيل».

وأضاف «من وجهة النظر الاسرائيلية فان نقل الغاز الاسرائيلي إلى أوروبا عبر تركيا هو الطريق الاكثر إفادة»، مؤكدا ان «تركيا هي السوق الاكثر منطقية بالنسبة إلى اسرائيل.»

ويأتي الاعلان عن بدء المحادثات التركية-الاسرائيلية بشأن امكانية بناء خط أنبيب غاز بحري بعد ثلاثة ايام من توقيع انقرة اتفاقا مع موسكو لبناء خط «تورك ستريم» لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر البحر الأسود.

يذكر ان هذه هي المرة الاولى التي يقوم بها وزير اسرائيلي بزيارة إلى تركيا، بعد طي صفحة أزمة دبلوماسية استمرت ست سنوات بين البلدين، ونشأت بعد اعتراض البحرية الاسرائيلية سفينة تركية كانت تنقل مساعدات إلى قطاع غزة في العام 2010 ما ادى إلى مقتل عشرة ناشطين اتراك.

وشدد شتاينتز على ان الزيارة «تؤكد بدء عملية تطبيع (العلاقات) بين بلدينا».

وعقد اجتماع الوزير الاسرائيلي بنظيره التركي على هامش المؤتمر العالمي للطاقة الذي استضافته اسطنبول هذا الأسبوع.