﻿برشلونة يسعى إلى ضم الإيطالي دارميان من مانشستر يونايتد

برشلونة – الأناضول: يسعى برشلونة الإسباني، للتعاقد مع المدافع الإيطالي ماتيو دارميان، ظهير أيمن مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير/ كانون الثاني 2017، بعدما اقترب الظهير الأيمن الحالي للفريق أليكس فيدال من الرحيل عن الفريق. وتوترت العلاقة مؤخرا بين لويس انريكي مدرب برشلونة وفيدال، ما أبعد الأخير عن تشكيلة الفريق الكتالوني، في عدد من المباريات. ولم يتمكن فيدال من ملء فراغ البرازيلي داني ألفيش الذي غادر برشلونة بعد أكثر من 8 سنوات، وتوجه إلى يوفنتوس الإيطالي. ويستغل برشلونة توتر العلاقة بين البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد ولاعبه الإيطالي، لحسم الصفقة في أسرع وقت ممكن. ووضع برشلونة قائمة من لاعبي الظهير الأيمن لضم أحدهم في حال فشل التفاوض مع دارميان، هم السويسري ستيفان ليشتشتاينر (يوفنتوس) والإيطالي ماتيا دي شيليو (ميلان)، والكرواتي داريو سرنا (شاختار الأوكراني)، والبرازيلي فابيو (موناكو).

الحارس تشيك: فينغر ومورينيو يتقاسمان كراهية الخسارة!

لندن – رويترز: اشتبك آرسين فينغر مدرب أرسنال وجوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد كثيرا خارج الملعب، لكن بيتر تشيك حارس أرسنال يعتقد ان الثنائي يتقاسم صفة مشتركة وهي كراهية الخسارة التي تمنحهما دافعا للنجاح. وهناك منافسة شرسة بين فينغر ومورينيو منذ قدوم البرتغالي الى انكلترا في 2004 وفي أحدث تبادل للضربات بينهما زعم كتاب صدر في وقت سابق من العام الجاري ان مورينيو كان يريد في لحظة ما «تحطيم» وجه المدرب الفرنسي. وقال تشيك البالغ 34 عاما: «انهما مختلفان لكنهما يتقاسمان سمة مشتركة هي كراهية الخسارة.» وقضى تشيك معظم مسيرته تحت قيادة مورينيو في تشلسي قبل الانتقال الى أرسنال تحت قيادة فينغر في 2015 ويعتقد أيضا ان الرغبة في تجنب الخسارة أبقت المدربين على قمة اللعبة لفترة طويلة. وأضاف: «اعتقد انها القوة الدافعة وراء نجاحهما. لا يمكنك البقاء على القمة طويلا إذا لم تكن تملك الالتزام والنهم وإذا لم تفعل كل شيء لتجنب الهزيمة.»

ماركيزيو يعود إلى يوفنتوس بعد غياب 6 شهور

تورينو – الأناضول: عاد كلاوديو ماركيزيو لاعب يوفنتوس الإيطالي، للملاعب من جديد، بعد غياب دام 6 شهور للإصابة التي تعرض لها في إحدى مباريات الموسم الماضي. ووفقا لموقع النادي، شارك ماركيزيو في مباراة ودية ليوفنتوس أمام إحدى أندية الدرجة الرابعة، وسجل هدفا. وغاب ماركيزيو عن الملاعب لفترة طويلة لإصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة. وتعرض ماركيزيو (30 عاما) للإصابة خلال مباراة أمام باليرمو في أبريل/ نيسان الماضي، وخضع وقتها لجراحة تكللت بالنجاح. ويسعى يوفنتوس لإعداد اللاعب للمشاركة في المباريات المقبلة، حيث لم يشارك في أية مباراة خلال الموسم الحالي.

العاصمة الاسبانية تضع اسم ديستيفانو على أحد شوارعها!

مدريد – د ب أ: كشفت بلدية العاصمة الأسبانية مدريد أن أحد شوارع المدينة سيحمل اسم اللاعب السابق وأسطورة ريال مدريد ألفريدو ديستيفانو، الذي وافته المنية في السابع من تموز/ يوليو 2014. وسيوضع اسم ديستيفانو على شارع في منطقة «فالديفوينتيس» بحي «هورتاليزا»، بالقرب من المركز الرياضي لريال مدريد، وهو النادي، الذي شهد تألقه لفترة من الزمن. يذكر أن ديستيفانو كان يشغل منصب الرئيس الشرفي للريال حتى وفاته عن 88 عاما.

قطر تخطط لاستضافة مونديال 2022 في ثمانية ملاعب

الدوحة – د ب أ: تخطط قطر لإقامة منافسات كأس العالم 2022 في ثمانية ملاعب، بشرط الحصول على موافقة نهائية من الفيفا. وقال أعضاء باللجنة المنظمة للمونديال أن ستة من أصل ثمانية استادات ستكون جاهزة بحلول 2019، وسيتم افتتاح استاد «خليفة» في الدوحة في بداية العام المقبل. وتوجد كافة الاستادات في الدوحة والفارق الزمني بينها لا يتجاوز الساعة، ويتم انشاء خطوط مترو للربط بين الاستادات، كما تعهدت اللجنة المنظمة تخصيص العديد من ساحات للمشجعين في الدوحة. وجرت كأس العالم 2014 في البرازيل في 12 ملعبا وكذلك الحال لمونديال روسيا 2018 فيما أقيم مونديال جنوب افريقيا 2010 في عشر ملاعب.

بطلة السباعي البريطانية هيل تعلن اعتزالها

برلين – د ب أ: أعلنت البريطانية جيسيكا إينيس-هيل بطلة العالم والأولمبياد في منافسات الهيبتاثلون (السباعي) اعتزال ألعاب القوى. وقالت هيل (30 عاما): «ذكريات مذهلة من أول لقب لي في بطولة العالم في برلين في 2009 وحتى أولمبياد ريو 2016، أنا محظوظة جدا بهذه المسيرة الرائعة في الرياضة التي أحبها وهذا واحد من أصعب القرارات التي اتخذتها في حياتي». وتوجت هيل بالميدالية الفضية في ريو والميدالية الذهبية في أولمبياد لندن 2012 كما حازت على لقب بطلة العالم في نسختي 2009 و2015، وكانت الإصابات أجبرتها على التغيب على أولمبياد بكين 2008 وبطولة العالم 2013 .