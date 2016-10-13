﻿ديوكوفيتش وموراي يواصلان الصراع على صدارة التصنيف بعد فوزهما

شنغهاي – د ب أ: تواصلت المعركة بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش والاسكتلندي أندي موراي على صدارة التصنيف العالمي لتنس الرجال بعد تأهلهما إلى دور الثمانية لبطولة شنغهاي للأساتذة.

وفاز ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم على الكندي فاسيك بوسبيسيل 4/6 و4/6 في الدور الثالث كما فاز موراي المصنف الثاني على العالم على الفرنسي لوكاس بويل 1/6 و3/6. ويسعى ديوكوفيتش الفائز بـ12 لقبا في بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى للابتعاد بصدارة التصنيف عن أعين موراي المتحفز. ويتطلع للفوز بلقب بطولة شنغهاي للمرة الرابعة، حيث عاد لملاعب التنس للمرة الأولى بعد شهر من الغياب عقب خسارته في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة على يد السويسري ستانيسلاس فافرينكا. وخسر بوسبيسيل للمرة الـ23 في الموسم الحالي مقابل عشر انتصارات فقط. وحقق ديوكوفيتش فوزه الـ58 هذا الموسم مقابل ست هزائم، بجانب فوزه بسبعة ألقاب. وقال ديوكوفيتش: «أعتقد أن كلا اللاعبين قدما مباراة جيدة اليوم، سعيد للغاية بالطريقة التي لعبت بها منذ البداية وحتى النهاية». وأضاف: «فاسيك كان يؤدي ضربات الارسال بشكل جيد جدا، من الصعب حقا قراءة ضربات ارساله، لكنني كنت أؤدي بشكل جيد في اللحظات المهمة». وثأر الأمريكي جاك سوك من الكندي ميلوس راونيتش وفاز عليه 6/0 و4/6 و7/6 (10/8). وخسر سوك في ثماني مواجهات متتالية أمام راونيتش لكنه حسم الفوز لصالحه. وصعد الفرنسي جو ويلفريد تسونغا إلى دور الثمانية بعد فوزه على الألماني الشاب الكسندر زفيريف 7/6 (7/4) و2/6 و5/7. وتأهل ميشا زفيريف الشقيق الأكبر لالكسندر زفيريف إلى دور الثمانية بعد فوزه على الأسباني مارسيل غرانولرس 7/6 (7/4) و4/6 و1/6.