﻿الملاكم فيوري يتنازل عن لقبيه للتركيز على التعافي

لندن – رويترز: انتهت فترة تايسون فيوري المليئة بالمشاكل والتي امتدت 11 شهرا كبطل العالم للملاكمة للوزن الثقيل، بعدما أعلن الملاكم البريطاني انه سيتنازل عن لقبي رابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية «للتركيز على التأهيل الطبي والتعافي.»

ولم يخض الملاكم البالغ 28 عاما أي نزال منذ الفوز على الاوكراني فلاديمير كليتشكو في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، واعترف بعد ذلك بتناوله الكوكايين للتغلب على الاكتئاب. وطلب تأجيل مواجهة كليتشكو مرتين، الأولى في يوليو/ تموز بسبب إصابة في الكاحل ثم الشهر الماضي لسبب طبي لم يحدده قبل أن يعلن تفكيره في الاعتزال. وقال فيوري في بيان: «أشعر أنه من العدل والانصاف ولصالح الملاكمة أن أسمح لآخرين بالمنافسة على اللقبين اللذين فزت بهما بفخر وحملت لقب بطل العالم لوزن الثقيل بلا هزيمة… فزت باللقبين على الحلبة وأؤمن بخسارتهما في الحلبة لكنني لست قادرا على الدفاع عنهما في الوقت الحالي. اتخذت هذا القرار الصعب والعاطفي بالتنازل عن اللقبين.» وتابع: «أتمنى التوفيق لجميع المنافسين المقبلين حيث أواجه تحديا كبيرا آخر في حياتي أعلم أنني سأفوز به كما فعلت أمام كليتشكو.» وكان فوز فيوري على كليتشكو في دوسلدورف في المانيا في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي واحدا من أكبر المفاجآت في تاريخ الوزن الثقيل. وكانت الهزيمة الأولى لكليتشكو في 11 عاما قبل أن يطلب الملاكم البالغ 40 عاما حاليا مواجهة أخرى. وأبدى كليتشكو غضبه بعد طلب فيوري إلغاء المواجهة للمرة الثانية الشهر الماضي واتهم الملاكم البريطاني الأسبوع الماضي «بجر الملاكمة إلى الوحل.» وفي بداية أكتوبر/ تشرين الأول أشارت شبكة تلفزيونية إلى أنه بناء على خطاب مسرب من إحدى وكالات مكافحة المنشطات كشفت نتيجة فحص عينة لفيوري عن تعاطيه الكوكايين. وبعد ذلك بعدة أيام أعلن فيوري اعتزاله الملاكمة عبر «تويتر» قبل أن يتراجع عن القرار بعدها بساعات فقط قائلا إنه سيستمر في المنافسة. وفي مقابلة مع مجلة «رولينغ ستونز» نشرت في الرابع من أكتوبر الحالي اعترف فيوري بمعاقرة الخمر وتناول الكوكايين للتغلب على الاكتئاب. ونفى فيوري تناول مواد محظورة قبل أي نزال قائلا إنه بدأ في تناول الكوكايين بعد الفوز على كليتشكو. وفي وقت سابق من العام الحالي اتهمت الوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات فيوري بتناول المنشطات بسبب عينة إيجابية من فبراير 2015 قبل تسعة أشهر من فوزه على كليتشكو. لكنه نفى ارتكاب أي خطأ. ووصف هينيسي قرار التنازل عن اللقبين بأنه «يفطر القلب»، فيما قال بيتر فيوري مدرب الملاكم البريطاني إنه مقتنع أن ابن اخيه الذي يملك سجلا احترافيا بالفوز في 25 نزالا بلا هزيمة سيعود إلى الحلبة مرة أخرى.

وتابع: «تايسون سيعود أقوى مما كان وسأعمل على التأكد أنه يغض النظر عما سنواجهه فإنه لن يعود فقط إلى الحلبة بل سيستعيد أيضا ما كان يملكه».