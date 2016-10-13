﻿الدوري المصري: الاتحاد والمقاصة يتصدران مؤقتا

القاهرة – د ب أ: تقاسم الاتحاد السكندري ومصر المقاصة صدارة الدوري المصري (مؤقتا)، عقب فوزهما خارج ملعبيهما 1/صفر على أسوان والمصري على الترتيب في افتتاح المرحلة الرابعة، التي شهدت أيضا تعادل طنطا مع ضيفه بتروجيت سلبا.

ورفع الاتحاد والمقاصة رصيدهما إلى تسع نقاط، ليتقاسما الصدارة، بعدما تساويا أيضا في عدد الأهداف المسجلة وعدد الاهداف التي استقبلتها شباكهما. وربما يفقد الفريقان الصدارة في حال تفادي سموحة والأهلي، المتصدرين السابقين، الخسارة أمام إنبي والداخلية على الترتيب في المرحلة ذاتها. وعلى ملعب برج العرب بمدينة الاسكندرية، ألحق المقاصة الخسارة الثانية هذا الموسم بالمصري، بعدما تغلب عليه بهدف نظيف. واستغل المقاصة النقص العددي، الذي عانى منه المصري عقب طرد مدافعه حمادة طلبة في الدقيقة 13، ليسجل أحمد الشيخ هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 25 من ركلة جزاء. وأضاع المصري فرصة إدراك التعادل خلال الدقائق الأخيرة للمباراة بعدما أهدر لاعبه أحمد أيمن منصور ركلة جزاء في الدقيقة 82، ليتجمد رصيد الفريق البورسعيدي عند ست نقاط في المركز السادس مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة. وواصل الاتحاد السكندري نتائجه اللافتة، بعدما حصد انتصاره الثاني على التوالي والثالث في البطولة حتى الآن، عقب تغلبه 1/صفر على مضيفه أسوان. ويدين الاتحاد بالفضل إلى عاشور الأدهم، الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 82، ليتلقي أسوان خسارته الثالثة على التوالي، ويتوقف رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الرابع عشر. وفرض التعادل السلبي نفسه على لقاء طنطا مع ضيفه بتروجيت، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة واحدة. وارتفع رصيد طنطا، الصاعد هذا الموسم، إلى أربع نقاط في المركز العاشر مؤقتا، في حين رفع بتروجيت رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الخامس.