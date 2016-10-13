﻿الدوري القطري: لاودروب يأمل في تحقيق بداية جيدة مع الريان

الدوحة – د ب أ: عبر الدنماركي مايكل لاودروب مدرب الريان الجديد عن سعادته بالعودة مجددا إلى أجواء دوري نجوم قطر متمنيا ان تكون بدايته الرسمية مع فريقه موفقة ويحقق خلالها اولى الإنتصارات.

و قال لاودروب: «لقد مضى على تواجدي مع الفريق تسعة أيام فقط ولكنني شاهدت الحماس والرغبة لدى اللاعبين وهذا مؤشر جيد خاصة وان لدينا الكثير من المباريات الهامة في الفترة القادمة ونتمنى أن نوفق في تقديم مايحقق أهدافنا». وحول اللقاء أمام السيلية قال: «شاهدت الفريق المنافس خلال مباراته امام العربي بالأسبوع الأول وأظن انه يملك مؤهلات عالية حيث انه يلعب بشكل منظم وستكون المباراة صعبة امامه بلا أدنى شك». وأضاف لاودروب: «المهمة صعبة كوني عملت مع لخويا وحققت إنجازا ونفس الطموح سيتكرر الان مع الريان وانا سعيد بالعمل مع الفرق التي تبحث عن الالقاب وهذا يمثل تحديات صعبة لي وأتمنى أن أكون على قدر المسؤولية». وأضاف: «حتى نهاية القسم الاول لدينا 11 مباراة، وسيكون هناك توقف من أجل المنتخب، ولدينا أربع مباريات قبل التوقف وسنتعامل معها بطريقة مناسبة، وأركز حالياً على متابعة الفريق وقراءته ودراسة خصائصه حتى أبني أفكاري وأترجمها على أرض الواقع». وحول مشاركة تباتا وسيبستيان مع المنتخب وتأثيرات ذلك على مستوى كل منهما قال: «سيبستيان لعب في المباراتين الماضيتين وقدم مستوى جيدا، وتاباتا شارك في المباراة الأولى أمام كوريا الجنوبية، وفي الثانية أمام سوريا كان بديلاً قبل أن يشارك في الشوط الثاني ولكنني لا أرى انهما يعانيان من الإرهاق وسندفع بهما في المباراة ضد السيلية».