﻿الدوري السعودي: الجولة الخامسة تنطلق اليوم بعد توقف ثلاثة أسابيع لتعود المنافسات إلى الحياة

الرياض – د ب أ: تعود الحياة لمنافسات الدوري السعودي بعد توقف دام 20 يوما بسبب خوض المنتخب السعودي مباراتين في تصفيات كأس العالم. وتنطلق اليوم منافسات الجولة الخامسة عندما يلتقي اتحاد جدة مع التعاون والباطن مع الرائد والفتح مع الإتفاق والخليج مع الشباب.

ويتطلع اتحاد جدة للفوز على التعاون ليواصل صدارته برصيد عشر نقاط بفارق نقطة عن الاتفاق والهلال، فيما يحتل التعاون المركز الحادي عشر برصيد أربع نقاط. وقدم الاتحاد أداء جيدا قبل توقف الدوري، حيث حقق الفوز في أول ثلاث مباريات على الرائد والخليج 3/2 والوحدة 5/3 قبل أن يتعادل مع الأهلي في الدربي في الجولة الماضية 1/1. ويمر التعاون بتذبذب في مستواه، خاصة أن الفريق تلقى هزيمتين في بداية الدوري أمام الوحدة 2/3 و الهلال صفر/2 قبل أن يفوز على الرائد 2/1 ثم تعادل مع الشباب 2/2. واليوم أيضا يسعى الاتفاق للفوز عندما يحل ضيفا على الفتح الذي يمني النفس بتحقيق أول انتصار له هذا الموسم. رغبة الاتفاق في الفوز ترجع إلى آماله في أن يتعثر الاتحاد أمام التعاون ليحصل على الصدارة، فيما يريد الفتح تحقيق الفوز للابتعاد عن المراكز المهددة بالهبوط وتحقيق أول انتصار له هذا الموسم. ويحتل الاتفاق المركز الثاني بتسع نقاط، فيما يحتل الفتح المركز الرابع عشر الاخير بنقطة واحدة. ويلتقي الباطن، العاشر برصيد أربع نقاط مع الرائد، السابع برصيد ست نقاط، ويلعب الشباب، الثامن بخمس نقاط، مع مضيفه الخليج، التاسع بأربع نقاط. وتستكمل الجولة غدا السبت عندما يلعب الأهلي مع القادسية والوحدة مع النصر والهلال مع الفيصلي. ولعل أبرزها لقاء الأهلي، حامل اللقب، والقادسية، بعدما عاد كريستيان غروس لتدريب الاهلي خلفا للبرتغالي جوزيه غوميز الذي أقيل من منصبه على خلفية النتائج المتواضعة. وكان غروس قاد الأهلي الموسم الماضي للفوز بلقب الدوري بعد غياب طويل وقدم موسما أكثر من رائع سواء على المستوى المحلي أو القاري. ويحتل الأهلي المركز الخامس بسبع نقاط فيما يحتل القادسية المركز الثالث عشر قبل الأخير برصيد نقطتين.