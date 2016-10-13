﻿الدوري الاسباني: بيل سيمدد عقده مع ريال مدريد حتى 2022!

مدريد – رويترز: قالت وسائل إعلام اسبانية إن غاريث بيل وافق على تمديد عقده مع ريال مدريد الاسباني لمدة ست سنوات وإن بطل اوروبا يستعد للإعلان عن تقديم عروض جديدة إلى كريستيانو رونالدو وبيبي ولوكا مودريتش.

وأشارت إذاعة «كادينا سير» إلى أن بيل الذي انضم إلى الريال مقابل مئة مليون يورو في 2013 في صفقة قياسية في ذلك الوقت سيمدد عقده حتى 2022 خلال الأسبوعين المقبلين. وسيمدد المدافع بيبي، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، التعاقد حتى 2018. ويستعد رونالدو هداف الريال عبر العصور للتوقيع على عقد جديد لأربع سنوات حتى 2020، فيما سيقدم الفريق عرضا جديدا إلى مودريتش. وحصد الويلزي بيل لقب كأس اسبانيا بالإضافة إلى لقبين لدوري أبطال اوروبا في ثلاثة مواسم مع ريال مدريد وسجل 65 هدفا. ووافق الالماني توني كروس على تجديد عقده حتى 2022 وسيوقع على العقد اليوم. وحظر الاتحاد الدولي (الفيفا) على ريال مدريد التعاقد مع أي لاعب خلال فترتي انتقال بسبب انتهاك لوائح التعاقد مع لاعبين أجانب صغار السن.