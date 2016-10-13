﻿الدوري الانكليزي: ليفربول ومانشستر يونايتد يحذران الجماهير قبل قمتهما المرتقبة!

مانشستر – رويترز: حذر ليفربول ومانشستر يونايتد جماهيرهما من احتمال توجيه اتهامات جنائية لهم إذا صدرت عنهم «تصرفات عدوانية» خلال مباراة قمة مرتقبة بينهما على ملعب «انفيلد» في الدوري الانكليزي يوم الاثنين المقبل.

وتعرض الناديان لعقوبات من الاتحاد الاوروبي في وقت سابق من العام الجاري بسبب عدة اتهامات، بينها الهتافات المسيئة خلال مواجهتهما في دور الستة عشر للدوري الاوروبي في مارس/ اذار الماضي. وتم تغريم الناديين 40 الف يورو لكل منهما بسبب تصرفات الجماهير. وقال الناديان في بيان مشترك: «هناك منافسة قوية بين جماهيرنا وندعو كل المشجعين الى احترام بعضهم بعضا والعمل على استئصال كل أشكال التصرفات العدوانية في هذه الرياضة.» وتابع: «في حال تورط المشجعين في أي شكل من أشكال التصرفات العدوانية والتي سترصدها كاميرات المراقبة فانه سيتم على الفور اخراجهم من الملعب وسيواجهون خطر الاعتقال والمحاكمة.» ويتوقع يورغن كلوب مدرب ليفربول أن تكون مباراة الاثنين مثيرة بسبب طبيعة المنافسة بين الفريقين. وأخرج ليفربول منافسه يونايتد من الدوري الاوروبي الموسم الماضي لكنه لم يفز عليه في مسابقة محلية منذ مارس 2014. وقال كلوب: «نتطلع جميعا لمباراة رائعة على ملعب انفيلد. مواجهاتنا في الدوري الاوروبي كانت رائعة. خضنا مباراتين مثيرتين وقويتين.» وتابع: «كنا الافضل في المباراة الاولى على ملعب انفيلد. عشنا اجواء رائعة استمتع اللاعبون بها. كانت أول مرة لي على ملعب اولد ترافورد في مباراة الاياب.» واستطرد: «قد لا يرغب بعض الناس في سماع هذا الكلام لكن كانت الاجواء رائعة هناك.» ويحتل ليفربول المركز الرابع في الدوري ويتقدم على يونايتد بثلاث نقاط.