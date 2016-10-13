﻿الدوري الألماني: بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند يتطلعان إلى تصحيح المسار في البوندسليغا

برلين – د ب أ: يعود بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند إلى منافسات الدوري الألماني بعد نهاية جولة المباريات الدولية. ويأمل القطبان أن يستعيدا توازنهما بعد خيبة الأمل التي لحقت بهما في الجولة الماضية من البوندسليغا.

ويخرج البايرن المتصدر لملاقاة اينتراخت فرانكفورت غدا السبت في المرحلة السابعة، بعدما فشل في تحقيق الفوز للمرة الأولى هذا الموسم وتعادل مع كولون بهدف لمثله في الجولة الماضية. ولم يحسن دورتموند استغلال السقوط المفاجئ للبايرن وخسر في الجولة الماضية على ملعب باير ليفركوزن بهدفين نظيفين. لكن توماس توشيل مدرب دورتموند يسعى لتصحيح المسار خلال مباراة الفريق أمام ضيفه هيرتا برلين اليوم، ويتطلع لتسجيل رقم قياسي جديد في تاريخ النادي يتمثل في عدم تعرضه للخسارة على ملعبه في 25 مباراة متتالية في البوندسليغا، لكن هيرتا برلين مفاجأة الموسم لن يكون الخصم الهين. وقال بال دارداي مدرب هيرتا: «نحن نركز على أنفسنا بصرف النظر عمن يلعب في دورتموند، نقطة التعادل هي الحد الأدنى لطموحاتنا، نحن على أهبة الاستعداد». وقلل البايرن من أثر التعادل في الجولة الماضية مع كولون، وقال المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي: «علينا أن نستعيد تركيزنا»، وأضاف المدافع ماتس هوميلز: «نشعر ببعض الاحباط من جراء التعادل، لكننا حصدنا 16 نقطة من ست مباريات، ونحن على القمة». ويطارد البايرن لقبه الخامس على التوالي إذا يتفوق بفارق ثلاث نقاط عن هيرتا الثاني وأربع نقاط عن دورتموند وكولون ولايبزيغ، الذي لم يتعرض لأي هزيمة هذا الموسم، ويلاقي الأحد فولفسبورغ الثالث عشر والذي لم يحقق أي انتصار منذ الجولة الافتتاحية، فيما يلتقي كولون مع ضيفه انغولشتات الثاني من القاع السبت. ويلتقي هامبورغ الأخير، وهو الفريق الوحيد بجانب انغولتشات الذي لم يحقق أي انتصار هذا الموسم، في مواجهة صعبة مع مضيفه بوروسيا موننشنغلادباخ السبت بحثا عن وضع حد للبداية الكارثية للموسم الحالي. ويقود المدرب الجديد ماركوس جيسدول هامبورغ في ثاني مباراة له، ويتطلع لتصحيح مسار هامبورغ الذي لم يسجل سوى هدفين فقط، فيما اهتزت شباكه 12 مرة حيث يملك أسوأ خط هجوم وأسوأ دفاع. كما يسعى فيردر بريمن لمواصلة صحوته تحت قيادة مدربه الجديد الكسندر نوري الذي نجح في قيادة الفريق لحصد أربع نقاط في الجولتين الماضيتين. لكن بريمن سيكون على موعد مع اختبار صعب في مواجهة ليفركوزن مساء السبت. شالكه أيضا يبحث عن مواصلة صحوته بعدما فاز في الجولة الماضية على مونشنغلادباخ ليحقق فوزه الأول هذا الموسم بعدما تولى ماركوس فينزيرل تدريب الفريق. ويواجه شالكه الثالث من القاع السبت اوغسبورغ الثاني عشر. ويلتقي هوفنهايم مع ضيفه فرايبورغ السبت، فيما يلتقي ماينز مع دارمشتات الأحد.