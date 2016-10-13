﻿مسرحية «الحب في زمن الحرب»: «المحبة» لاجئة كما اللاجئ في محطة الإيواء

عمان – «القدس العربي»: إعلاءً لشأن الحب في ظل ما تمر به الساحة العربية من اقتتال وصراعات تعصب وتطرف.. دم وقتل ودمار.. وعبر الرجوع بخلفية طويلة إلى مركز إيواء اللاجئين حتى شخصية عنترة الباحث عن حبيبته «عبلة» في ظل هذا الزمن.. طرحت مسرحية «الحب في زمن الحرب أن تكون عنترة» للمخرجة الأردنية الدكتورة مجد القصص والمستمرة في عروضها حتى العاشر من الشهر الحالي على خشبة مسرح هاني صنوبر بالمركز الثقافي الملكي في العاصمة الأردنية عمان.

وتعتمد المسرحية على فيزيائية الجسد والغناء الحي والعزف النقري في عمل ينتمي إلى نمط الكوميديا السوداء.. حيث تتقاطع المصائر والعقول في حوارات ساخرة شديدة المرارة تعكس الواقع المعاش بعد ما سمي بالربيع العربي في دعوة للتمييز بين الخير والشر وقبول الآخر الايجابي ونبذ التطرف.

كتب النص مفلح العدوان وأخرجته سينوغرافيا وكيوغرافيا الدكتورة مجد القصص والذي استطاع برسائله الكثيرة أن يصل إلى الجمهور في بقعة واحدة تجمع كل تلك الشخوص بحوارات تظهر ما بدواخلهم من تعصب وتطرف والتي تقف حائلا دون إتمام كل قصص الحب إذعاناً للدم والقتل والدمار.

خلال المشاهد الأولى يظهر عنترة وهو يبحث عن «المحبة» باسم محبوبته عبلة وسط تلك الخيبات، التي جسدت على الخشبة من ثنائيات فرقها الدين أو المجتمع أو الحروب وغيرها من قصص تحكي وتحاكي الواقع.

القصص ومن خلال رؤيتها الإخراجية «للإيقاعات والأصوات والصور البصرية الموسيقية والراقصة اعتمدت فيها على فيزيائية الجسد التي تجذب عين المشاهد بقوة لافتة لا توقعه بأي نوع من الملل وهو توظيف تناسب مع العمل التجريبي، الذي تنوع بين العامية والفصحى بتقريب تلك الحكايات إلى الجمهور بشكل أكبر.

العمل احتوى أيضا على أغنيات ذهبت لمنحى متصوّف بفقرة مشهد الصوفيّ المطالب بالحب وترفضه حبيبته فيتغنى بأشعار ابن الفارض وجلال الدين الرومي وغيره عبر حلقات «الدراويش» والمتعارف عليها صوفيا.

والغناء كان بأصوات مميزة للفنانين يوسف كيوان ونبيل سمور أما المشاركين بالتمثيل: موسى السطري- ومحمد عوض « كيمو» وعهود الزيود – ودلال فياض – طارق زياد – رسمية عبده – نهى سمارة – زين الشيكات .. مدرب ايقاعات محمد طه – مدربة رقص آني قرة ليان- ومصمم إضاءة فراس المصري – ومنفذ صوت خالد الخلايلة.

والبقعة، وحسب المسرحية هي أكبر من «مركز» يؤوي اللاجئين.. إنها الأرض العربية بما رحبت والتي دفعها قلة الحب وربما التعنت وفقدان القيم التي تجمع وتأجيج كل ما يفرق إلى الحروب الدموية، والتي تمتص المحبة من أروقة الشوارع والأماكن.. وتدخل بين كل عاشق وعشيقته لتفرق بينهما بسبب وأحيانا دون سبب.. وتجعل تلك «المحبة» لاجئة كما اللاجئ في محطة الإيواء وهو لا يدري عودة إلى الوطن أم نفي أبديّ عن أصالته وموطنه ومكانته.

شخصية عنترة والتي استحضرها الكاتب العدوان… قدمتها المخرجة بصريا وإيقاعيا بشكل جميل.. وهي ثمرة تعاون بينها وبين العدوان عبر عصف ذهني وجلسات اتفقا فيها على الخطوط العريضة لبناء حب في زمن الحرب على كل معاني الجمال.

عذابات المحبين التي شاهدها وسمعها الحضور وصفق لها كافية لزرع وبث قيّم المحبة وإعلاء شأنها وأصالتها ومكانتها بين العرب منذ الأزل… إضافة إلى تشريع المحبة في الديانات جميعها.

وعقب العمل بسخرية من معاناة الشارع العربي الراهن بعد الربيع العربي وكيف تم تأجيج الصراعات لصالح الكره والاقتتال ونبذ الآخر… محاولا النهوض بالمعاني والقيم التي تقدم عكس تلك المرارة التي ترزح تحت وطأتها الملايين من الشعوب العربية.

سينوغرافيا العمل من أداء كان متقنا بشكل جماعي.. خصوصا باستخدام الإيقاع والنقر.. تبقى المسرحية التي استمرت على نحو ساعة كاملة مميزة بعيدة عن الجمود يتخللها فرح بالتعبير والأمل رغم اتشاحها بألوان الواقع المرير.

وحاول العمل إيجاد مساحة توازن في ظل الفوضى… بزرع المحبة بين البشر والتوجه لهذه العصا السحرية التي يختتم بها العمل والتي تعتبر منفذا لتحقيق الهدف المنشود في استمرار الحياة بجمالية أكثر وإبداع يطول.

وأكدت المخرجة أن العمل ينتمي إلى المسرح التجريبي، إذ أن التجريب الأول في هذا العمل كان على نص المسرحية حسب صحيفة «الغد» المحلية، مضيفة أنها حولت بعضا منه خلال أدوات الاخراج المتعددة إلى صور بصرية وموسيقية وأخرى راقصة، مثلما تم العمل على تشظية الحوارات بين الشخصيات، موضحة: لاعتقادي أن الكل يعرف مأساة الكل، مثلما تم تحويل بعض المشاهد وتحديدا المشاهد العاطفية بين المحبين إلى اللهجة العامية لتقريبها من الجمهور أكثر.

وبينت أن استخدام الإيقاعات اعتمد على أدوات غير تقليدية مع مفردة الديكور الوحيدة وهي المكعبات ليصبح الإيقاع مفردة رئيسة فيه إلى جانب مفردة الغناء الحي واستخدام أغان مألوفة للجمهور وإعادة إنتاجها لتحقيق ما يسمى «الغر وتيسك» في المسرح الذي يعتمد على تشويه الواقع لإعادة قراءته قبولا أو رفضا، لافتة أنها استخدمت مفردة المشي على تعدد أشكالها مفردة رئيسة بهذا العرض بحركات مسبقة التصميم، كما هي الحال في البالية وبعض أنماط الرقص الحديث أو باعتماد الحركات اليومية الاعتيادية والتجريدية ومسرحتها أو حركة الممثلين القائمة على ارتجالهم الموجه إخراجيا، ثم التجريب على مزج هذه العناصر الحركية معا إضافة إلى التجريب على التشكيل بالفضاء المسرحي من خلال تحولات قطع الديكور إلى شواهد حقيقية ونفسية كبيرة وصغيرة ثابتة ومتحركة.

وأشارت القصص إلى أن الممثلين خضعوا لتدريبات من مختصين حرفيين في كل مجالات الرقص الحديث وضبط الإيقاع وعدم حصر وحدة الإيقاع في أدوات العزف، بل عملت على تجاوز ذلك إلى تحقيق ربط وحدة الإيقاع بأجساد الممثلين، بالإضافة إلى الحوار المكثف، حيث يقوم كل ممثل بتمثيل شخصيته المرسومة ثم كسرها باللا مألوف للوصول إلى التغريب.

وأضافت حول عملها الجديد: «كلي أمل أن تتسع صدور الجميع لمحاولاتنا طرح الجديد في الشكل والمضمون، لأنني ما زلت اقتنع بأن المسرح سيندثر بدون التجريب.