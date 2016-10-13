﻿مايكل جاكسون يتصدر قائمة الراحلين الأعلى ربحا

نيويورك ـ رويترز: تصدر نجم موسيقى البوب الراحل مايكل جاكسون قائمة سنوية للمشاهير الراحلين الأكثر تحقيقاً للأرباح للعام الرابع على التوالي متفوقاً على النجمين برنس وديفيد بوي اللذين توفيا في وقت سابق من العام.

وحقق جاكسون – الذي توفي عام 2009- إيرادات بلغت 825 مليون دولار خلال الأشهر الاثني عشر حتى الأول من اكتوبر/ تشرين الأول بحسب تقديرات لمجلة فوربس. وجاءت غالبية إيرادات جاكسون من بيع حصته البالغة قيمتها 750 مليون دولار في شركة سوني/إيه.تي.في للانتاج الموسيقى – المالكة لحقوق العديد من اغاني فريق البيتلز – إلى شركة سوني.

وقفزت مبيعات ألبومات برنس بعد وفاته متأثراً بجرعة زائدة من المخدرات في نيسان/أبريل الماضي. واحتل المرتبة الخامسة في القائمة بإيرادات بلغت إجمالاً 25 مليون دولار وحل مباشرة بعد المغني ألفيس بريسلي الذي حقق 27 مليوناً.

وقالت فوربس إن بوي -الذي جاءت وفاته المفاجئة بالسرطان في كانون الثاني/يناير بعد أيام من صدور ألبوم جديد له – تفوق على كل من بريسلي وجاكسون في مبيعات الألبومات والأغاني المنفردة هذا العام. غير أن إجمالي إيرادات المغني البريطاني أقل مقارنة بهما إذ بلغت 10.5 مليون دولار. واحتل أسطورة الجولف آرنولد بالمر -الذي توفي في أيلول/سبتمبر عن 87 عاماً- المركز الثالث بإيرادات وصلت إلى 40 مليون دولار. وتستند تقديرات فوربس إلى الدخل قبل خصم الضرائب والتكاليف القانونية والإدارية. ويجري جمع التقديرات من خلال مقابلات مع خبراء وبيانات عن المبيعات والجولات الموسيقية وإيرادات الافلام.