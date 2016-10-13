﻿أطباء تونسيون يكتشفون نوعا جديدا من سرطان الجلد

تونس ـ «القدس العربي» ـ من حسن سلمان: تمكن أطباء تونسيون في مستشفى «فرحات حشّاد» في ولاية سوسة الساحلية من اكتشاف نوع جديد من سرطان الجلد، تم تسجيله مؤخرا لدى منظمة الصحة العالمية.

وقال البروفيسور محمد الدنقزلي (مختص بالأمراض الجلدية في المستشفى) أن الاكتشاف الجديد يأتي حصيلة أبحاث مستمرة لمدة عشر سنوات على مرضى يحملون أوراماً جلدية تصيب الأطراف (الأيدي والأرجل) بشكل خاص، وتتطور في معظم الأحيان إلى سرطانات جلدية، مشيرة إلى أن هذه الأورام ذات منشأ وراثي حيث تم اكتشافها لدى بعض العائلات في المنطقة.

وأكد دنقزلي أن المرض الجديد غير معروف عالمياً و»تم إثبات وجوده بالتحاليل الجينية والحصول على مرجع طبي له، قبل نشره في مجلة علمية دولية متخصصة ومعتمدة دولياً، بالتعاون مع عدد من المخابر الطبية في سنغافورة».

وأشار إلى أنه تم إطلاق اسم على هذا المرض (لم يحدده) وتم تسجيله في منظمة الصحة العالمية «كاكتشاف تونسي ونجاح طبي جديد يُضاف إلى النجاحات التونسية الأخرى في مجال الطب».