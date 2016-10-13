البنتاجون: الضربات الأمريكية لا تتصل بالصراع اليمني الأوسع





واشنطن- رويترز- قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الخميس إن الضربات العسكرية الأمريكية على مواقع رادارات ساحلية في اليمن دفاعية في طبيعتها، ولا تشير إلى زيادة الدور الأمريكي في الصراع اليمني.

وقال بيتر كوك، المتحدث باسم البنتاجون، في مؤتمر صحفي، “تلك الضربات لا تتصل بالصراع الأوسع في اليمن. تواصل الولايات المتحدة تشجيع جميع أطراف الصراع اليمني على الالتزام بوقف الاقتتال والسعي للتوصل إلى حل سياسي”.

وتابع يقول “عملياتنا الليلة الماضية كانت رداً على عمل معاد.. إطلاق عدة صواريخ شكلت تهديداً لسفن البحرية الأمريكية والسفن الأخرى في المنطقة وللتجارة في ممرّ مائي دولي استراتيجي”.