السيسي يدافع عن تأييد بلاده لقرار روسي حول سوريا في الأمم المتحدة





القاهرة- أ ف ب- دافع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس عن تصويت بلاده في الأمم المتحدة لقرار روسي حول سوريا كان موضع انتقاد شديد من السعودية التي قررت تعليق تزويد مصر بالمنتجات النفطية.

وكانت القاهرة صوّتت الثلاثاء في مجلس الأمن مع قرار حول سوريا اقترحته موسكو ما أثار غضب الرياض.

فبعد يومين من ذلك أعلنت القاهرة أن شركة ارامكو النفطية السعودية علّقت تزويد مصر بالمنتجات النفطية.

وكانت السعودية أبرمت اتفاقاً في نيسان/ابريل لتزويد مصر بـ 700 الف طن من المنتجات النفطية على خمس سنوات.

وقال الرئيس السيسي الخميس “بعض المتابعين تصوروا أن إيقاف شحنة البترول كان في إطار رد على هذا الموضوع (التصويت في مجلس الأمن)”.

وأضاف “أنا أقول لا (..) هذا الاتفاق هو اتفاق تجاري”.

لكن السيسي لم يقدم تفسيراً آخر لتعليق شحنات منتجات النفط السعودية، كما أن شركة ارامكو لم تعلق على الموضوع.

لكنه أضاف “نحن لا نعرف ظروف هذه الشركات ولن تكون هناك مشكلة في البترول” لدى مصر.

وأكد الرئيس المصري أن بلاده حريصة جداً على “العلاقات التاريخية بأشقائنا في الخليج ونحن ملتزمون بالأمن القومي العربي الذي نعتبر أنفسنا جزءاً لا يتجزأ منه” لكن “في اطار نحترم فيه استقلال القرار”.

وندد دون تفاصيل بمحاولة الإساءة لعلاقات مصر.

وقال “ما يتم هو محاولة لتخريب علاقات مصر وعزلها”.

وأضاف “مصر ستركع لله (…) لكن غير ذلك لن ينفع معنا (…) ليست لدينا أي مشكلة البتة في أي تحد”.

وشدد السيسي على أن “استقلال القرار يعكس الشرف والنبل والخلق قبل كل شيء (..) ومن يريد أن تكون له إرادة حرة لا بد أن يتحمل” أي ضغوط.