الأسد لصحيفة روسية: استعادة السيطرة على حلب ستدحر الإرهابيين إلى تركيا





موسكو- رويترز- قال رئيس النظام السوري بشار الأسد لصحيفة روسية إن استعادة السيطرة على مدينة حلب من قوى المعارضة ستكون نقطة انطلاق لدحر من وصفهم بـ”الإرهابيين” إلى تركيا.

وأضاف، في مقابلة مع صحيفة “كومسومولسكايا برافدا” الروسية “ينبغي الاستمرار في تطهير هذه المنطقة ودحر الإرهابيين إلى تركيا ليعودوا من حيث أتوا أو لقتلهم. ليس هناك خيار آخر”.

وقال “حلب ستكون نقطة انطلاق مهمة جداً للقيام بهذه الخطوة”.

وقال الأسد إن تحركات تركيا في سوريا تمثل غزواً وتتنافى مع القانون الدولي، مشيراً إلى أن الحرب الدائرة في بلاده الآن هي صراع بين روسيا والغرب.