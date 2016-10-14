تايلاند تعلن عطلة عامة في البلاد مع بدء مراسم الحداد الرسمية بعد وفاة الملك

بانكوك- د ب أ- ارتدى غالبية سكان تايلاند، وهي دولة ترتبط دائما بالألوان الزاهية، ملابس سوداء الجمعة فيما أعلن المسؤولون عطلة عامة في البلاد عقب وفاة الملك بوميبول ادولياديج.

وجاء إعلان الحكومة عن العطلة بعد وصول عدد كبير من الأشخاص إلى مقار أعمالهم بالفعل. وعرضت بعض الدوائر على الموظفين إمكانية مغادرة العمل للمشاركة في أنشطة الحداد.

وخيم الناس ليلا أمام مستشفى سيريراج في بانكوك الذي توفي فيه الملك ظهر الخميس، بينما ما يزال آخرون يتوافدون من خارج العاصمة لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الملك الراحل.

وظهرت عدة مواقع إلكترونية في تايلاند بما في ذلك جوجل وبانكوك بوست باللون الأسود، فيما أعرب التايلانديون عن حزنهم وتعازيهم في وفاة الملك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتأثرت السياحة بوفاة الملك وظلت الحانات مغلقة في أنحاء تايلاند ليل الخميس، كما تم إلغاء أي احتفالات لمدة 30 يوما.

وطلبت الحكومة من جميع القنوات التلفزيونية بما في ذلك القنوات الأجنبية وقف بث برامجها خلال الأيام الثلاثين القادمة.

ومن المقرر أن يتصدر ولي عهد تايلاند الأمير فاجيرالونجكورن مراسم نقل جثمان الملك من سيريراج إلى القصر الكبير بعد ظهر اليوم الجمعة.