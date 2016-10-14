طائرات بلا طيار تنقل إمدادات ضرورية من الدم في رواندا

موهانجا- رويترز- يوشك الأطباء في رواندا الذين يواجهون صعوبة شديدة في الحصول على الإمدادات التي يحتاجونها من الدم على الاستفادة من حليف جديد ومهم في معركتهم من أجل إنقاذ الأرواح.. إنها الطائرات بلا طيار.

وتدشن شركة زيبلين التي يوجد مقرها في كاليفورنيا خدمة الجمعة تستعين فيها بالطائرات بلا طيار لتوصيل أكياس الدم إلى المستوصفات الواقعة في مناطق نائية متجنبة الزحام المروري والطرق المتهالكة في رواندا التي تقع في شرق أفريقيا ويطلق عليها اسم (أرض الألف تل).

وقال كيلر رينودو (28 عاما) وهو خريج جامعة هارفارد والرئيس التنفيذي لشركة زيبلين “هدفنا على الأمد الطويل هو توصيل الإمدادات الطبية بالكامل. نخطط لتوصيل اللقاحات ومضادات السموم ومجموعة كاملة من المنتجات الطبية الأخرى التي ربما تكون نفدت من المستشفيات”.

وأضاف أن الطائرات التي تزن الواحدة منها 13 كيلوجراما تستطيع القيام برحلة ذهابا وإيابا لمسافة 150 كيلومترا فيما حلقت طائرة صغيرة بلا طيار فوق مجموعة من المتابعين قبل أن تسقط كيسا من الدم على ممرضة تنتظره خلال عرض توضيحي.

وقال رينودو إن رواندا تستخدم 650 ألف وحدة دم سنويا تقريبا. ويذهب نحو نصفها إلى الأمهات اللاتي يعانين من نزيف بعد الولادة فيما يذهب ثلث للأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من الأنيميا بسبب الملاريا.

وقال إسبوير كاجيابوامي المدير الطبي بمستشفى كابجايي إن الخدمة ستساعد في توفير فصائل دم نادرة لا يكون لدى المستشفى مخزون منها عادة.

وأضاف “ستتوفر لنا بسرعة حين نحتاجها”.

وقال رينودو إن حكومة رواندا وقعت اتفاقا لسداد تكلفة كل عملية لتوصيل أكياس الدم لكنه لم يذكر تفاصيل.