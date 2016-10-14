ساركوزي يحذر من هجمات إرهابية جديدة على فرنسا خلال مناظرة تلفزيونية

باريس- د ب أ- حذر الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي من هجومات إرهابية جديد محتملة على فرنسا.

وقال ساركوزي ذو الاتجاه المحافظ في مناظرة تلفزيونية أولى أمام ستة من المنافسين له في الانتخابات التمهيدية للرئاسة الفرنسية مساء الخميس: “ليست المسألة اليوم أن تعلم أن هناك هجوما مقبلا، لكن أن تعلم متى”.

ومن بين المرشحين للانتخابات التمهيدية أيضا عن اليمين الفرنسي رئيس الوزراء الفرنسي السابق ألان جوبيه وأعضاء الجمعية الوطنية ناتالي كوسيوسكو موريزيه، وبرونو لو مير وجان فرانسوا كوبيه نائب رئيس بلدية مو، ورئيس الوزراء الأسبق فرنسوا فيون.

كما شارك في المناظرة مرشح واحد آخر لا ينتمي إلى حزب الجمهوريين، خلافا للمرشحين الستة، هو جان فريدريك بواسون، رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي.

وبسبب التهديدات الإرهابية، يدعو ساركوزي إلى عملية تأهيل داخل المؤسسات الإصلاحية لمن يعتقد أنهم إسلاميون خطرون بدافع احترازي، حتى وإن لم يقترفوا ما يستدعي عقوبتهم.

من جانبه لا يرفض متحديه جوبيه (71 عاما) هذا الأمر بصورة مبدئية، إلا أنه ينادي بتطبيق القواعد التي تقوم عليها دولة القانون، بحيث لا يكون من حق القضاة وحدهم أخذ القرار في مسألة التأهيل.

وحصل كل من جوبيه، الذي شغل منصب رئيس الوزراء في عهد جاك شيراك، والرئيس السابق ساركوزي على دعم جيد في استطلاعات اراء الناخبين الفرنسيين – ولكن الاستطلاعات الحديثة كشفت عن تقدم جوبيه.

وقد تبنى المرشحان استراتيجيتين مختلفتين كل الاختلاف لتمييز حملتيهما، حيث يغازل ساركوزي الناخبين الذي يميلون نحو اتجاه أكثر تحفظا، يكون مناهضا للهجرة أحيانا، بينما ينادي جوبيه بالاستقرار.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التمهيدية للمحافظين في جولتين، يومي 20 و 27 تشرين ثان/ نوفمبر القادم.