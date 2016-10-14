الفيضانات تجتاح بلدة في نورث كارولاينا وقتلى الإعصار ماثيو يصلون إلى 22

تاربورو- رويترز- اجتاحت مياه الفيضانات بلدة برنسفيل بولاية نورث كارولاينا الأمريكية الخميس وغمرت المياه المنازل حتى مستوى الأسقف في حين ارتفع عدد القتلى بالولاية في أعقاب الإعصار ماثيو إلى 22 قتيلا.

وكان فيضان نهر تار متوقعا في برنسفيل التي تأسست عام 1885 ومن المعتقد أنها أقدم بلدة أمريكية يؤسسها عبيد بعد تحررهم وجرى إجلاء غالبية سكانها وعددهم ألفي شخص.

وتحدث بات مكروري حاكم نورث كارولاينا عن ارتفاع كبير في مستوى مياه الفيضانات في البلدة التي ابتليت لفترة طويلة بالفيضانات ودمرتها فيضانات بعد الإعصار فلويد عام 1999.

وقال مكروري إن مستوى مياه الفيضانات ارتفع في مناطق بالبلدة من حوالي قدم صباح الخميس إلى 12 قدما بحلول مساء الخميس.

وأبلغ مكروري مؤتمرا صحفيا بعد تفقد البلدة جوا “ببساطة تقبع برنسفيل تحت المياه في الوقت الحالي”.

وأثنى حاكم الولاية على سكان البلدة الذي استجابوا لأوامر الإخلاء وقال إنه لم يسقط قتلى.

غير أنه أعلن حالتي وفاة جديدتين بعدما ارتفع عدد قتلى الإعصار في نورث كارولاينا إلى 20 في وقت متأخر يوم الأربعاء.

وتوفي أكثر من 30 شخصا في الولايات المتحدة جراء الإعصار ماثيو وأعلن حاكم ولاية ساوث كارولاينا اليوم الخميس حالة وفاة رابعة بسبب الإعصار.