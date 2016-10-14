تركيا تفتتح منشأة عسكرية للتدريب في الصومال مطلع 2017

انقرة- د ب ا- تستعد تركيا لافتتاح منشأة عسكرية للتدريب أقامتها في العاصمة الصومالية مقديشو، مطلع كانون ثان/ يناير المقبل.

وقال أبو بكر شاهين مدير شركة “إسطنبول- مقديشو” للبناء التي تشيد المنشأة العسكرية في حديث مع وكالة انباء الأناضول، نشرته الجمعة، إن المنشأة، التي بلغت كلفتها 50 مليون دولارًا، تستوعب تدريب 500 شخص في آن واحد.

وأضاف أن أعمال البناء ستنتهي خلال ثلاثة أشهر مع إمكانية إجراء التدريبات العسكرية فيها خلال كانون ثان/ يناير المقبل.

وتابع أن التدريبات ستقتصر في بادئ الأمر على الجنود ومن ثم الضباط وضباط الصف، مشيرا إلى أن المنشأة العسكرية سوف تستقبل آلاف الجنود من الصومال ودول افريقية اخرى لتدريبهم، وتضم في اقسامها ثلاثة مدارس عسكرية.

واشار شاهين إلى أن موقع المنشأة الاستراتيجي يبعد عن مطار مقديشو كيلومترا واحدا، وعن ميناء مقديشو، ومستشفى “رجب طيب أردوغان” ثلاثة كيلو مترات فقط، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إليها برًا وبحرًا وجوًا.

وتخوض القوات الصومال، المدعومة من قوات الاتحاد الافريقي، صراعمع تنظيم حركة الشباب، الذي يشن هجمات على مدن مختلفة بينها العاصمة مقديشو ومؤسسات الحكومة ورجال الأمن، ويسيطر على بعض القرى والبلدات شمالي البلاد.