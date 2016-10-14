الجيش التركي ينشر صورا لتدمير تسع سيارات مفخخة لـ”بي كا كا”

أنقرة- الأناضول- نشرت القوات المسلحة التركية، الجمعة، صوراً تُظهر تدمير تسع سيارات مفخخة، ومصادرة أطنان من المتفجرت، في عمليات أمنية متفرقة نفذتها الأسبوع الجاري ضد أوكار منظمة “بي كا كا” في عموم البلاد.

وقالت مصادر أمنية للأناضول، الجمعة إن القوات المسلحة بالتعاون مع عناصر الشرطة تنفذ عمليات أمنية لم تشهد البلاد مثيلا لها في السنوات الأخيرة من حيث اتساع رقعتها وفعاليتها؛ من أجل التصدى لمخططات التنظيمات الإرهابية التي تنامت مؤخرا في عدة ولايات بالبلاد.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، رصدت قوات الدرك في قضاء صور بولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد، دخول ارهابيين اثنين، أحد المنازل، وعلى الفور اقتحمت موقع إقامتهما، وعثرت على قرابة 20 طنا من المتفجرات كانت بحوزتهما.

وفي 11 من الشهر نفسه، دمرت مقاتلة تابعة لسلاح الجو التركي، سيارة تأكدت من كونها مفخخة في قضاء ليجا بولاية ديار بكر.

والإثنين الماضي، دمرت القوات الأمنية في عمليات متزامنة، سيارتين مفخختين ودراجة نارية، في قضاء نصيبين بولاية ماردين جنوب شرقي البلاد، إضافة إلى تدمير سيارتين أخريين في قضاء ليجة بديار بكر.

وفي قضاء تاتوان بولاية بيتليس، صادرت قوات الدرك، سيارة مفخخة كانت العناصر الإرهابية سرقتها في وقت سابق من شركة الاتصالات التركية.

وأكدت المصادر، أن القوات المسلحة والشرطة وقوات الدرك وحراس القرى عازمون على مواصلة استهداف أوكار المنظمات الإرهابية داخل البلاد، لاسيما في المناطق المتاخمة للحدود مع سوريا.

وأشارت إلى أنها ستتخذ كافة التدابير اللازمة للحد من الهجمات الانتحارية التي زادت وتيرتها مؤخراً من قبل عناصر منظمة “بي كا كا”، مستهدفة أرواح المواطنين الأبرياء دون تمييز بين رجل وامرأة وطفل ومسن.