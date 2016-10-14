الجيش التركي يدمّر 62 هدفاً لتنظيم الدولة شمالي سوريا

أنقرة- الأناضول- دمر الجيش التركي 62 هدفاً تابعاً لتنظيم الدولة الاسلامية “داعش”، شمالي سوريا، في إطار عملية درع الفرات.

وأفاد بيان صادر عن الجيش التركي، الجمعة، أن “طائرات بدون طيار رصدت أهداف التنظيم، حيث تم قصفها بالمدفعية”.

وأشار البيان أن “عنصرين من الجيش السوري الحر استشهدا في الاشتباكات خلال العملية”.

ولفت البيان أن “134 منطقة سكنية تم تحريرها من الإرهابيين منذ إنطلاق عملية درع الفرات، وأن المساحة الإجمالية المطهرة من داعش بلغت ألفًا و110 كيلومترات مربعة”.

ودعمًا لقوات “الجيش السوري الحر”، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، في 24 أغسطس/ آب الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس (شمال سوريا)، تحت اسم “درع الفرات”.

وتهدف الحملة إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم “داعش” الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.