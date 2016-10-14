الحكومة الفلسطينية ترحب بتبني اليونسكو قرارا ينفي علاقة اليهود بمقدسات القدس

رام الله- د ب أ- رحبت الحكومة الفلسطينية، الجمعة، بتبني منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) قرار فلسطينيا-أردنيا مشتركا ينفي حق اليهود أو علاقتهم بالمقدسات في شرق مدينة القدس خاصة المسجد الأقصى.

واعتبرت الحكومة في بيان للناطق باسمها يوسف المحمود أن اليونسكو “أعلنت بوضوح رفضها للسياسات الإسرائيلية بحق التراث والمؤسسات التربوية وقرارها الأخير يدين الاحتلال ويعبر عن الرفض الدولي لخطواته كافة، ويؤكد بطلان ادعاءاته وسياساته”.

وقال المحمود إن “منظمة اليونسكو بما تمثله من ضمير عالمي في حماية التراث الثقافي الإنساني وبما تحمله من رسالة إنسانية وثقافية وسياسية تضيف اليوم قرارا هاما إلى قراراتها الرافضة للاحتلال، والتي تؤكد على الاعتراف بالوضع التاريخي والديني والثقافي الحقيقي والطبيعي في مدينة القدس العربية عاصمة فلسطين”.

وأضاف أن قرار اليونسكو “رفض وادانة لانتهاكات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للمواقع الاثرية والدينية ورفض واضح لمحاولات الاحتلال المستمرة للمساس بالمناهج التعليمية في القدس المحتلة وهدم المدارس والمؤسسات التربوية”.

ودعا المتحدث باسم الحكومة المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته والتحرك الجاد والفاعل من أجل وقف كافة الانتهاكات ضد المقدسات المسيحية والإسلامية والمواقع الأثرية والتاريخية في مدينة القدس المحتلة وسائر أنحاء فلسطين”.

وتبنت اليونيسكو الخميس مشروع قرار فلسطيني- أردني مشترك ينكر أي علاقة تاريخية بين الشعب اليهودي والأماكن المقدسة في القدس، بعد أن صوتت لصالحه 24 دولة فيما عارضته 6 دول وامتنعت 26 دولة عن التصويت، وهو قرار انتقدته إسرائيل بشدة.

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قد ندد الخميس بقرار اليونسكو الذي يشكك في العلاقة بين اليهودية والعديد من المواقع المقدسة في القدس.

وقال نتنياهو: “إن القول بأن إسرائيل لا علاقة لها بجبل الهيكل، يماثل القول بأن الصين لا علاقة لها بسور الصين العظيم، أو أن مصر ليس لها علاقة بالأهرامات”.