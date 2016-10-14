زعيم المتمردين في دولة جنوب السودان يتوجه إلى جنوب افريقيا للعلاج

جوهانسبرج - د ب أ – أفادت تقارير إخبارية بأن ريك ماشار زعيم المتمردين في دولة جنوب السودان، وصل إلى جنوب افريقيا للعلاج.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في جنوب افريقيا عن وزارة العلاقات الدولية قولها، إن “ريك ماشار وصل الأربعاء 12 تشرين أول/أكتوبر، وليس من المعروف الفترة التي سيقضيها في البلاد”.

وتعرض ماشار لإصابة في الساق خلال القتال بين قواته والجيش في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان في تموز/يوليو الماضي، حسبما أفاد البيان.

ولاذ ماشار بالفرار إلى الكونغو حيث انتقل منها إلى الخرطوم عاصمة السودان لتلقي العلاج.

وتصاعدت حدة الخلافات بين رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه السابق ماشار، ووصلت إلى صراع عسكري في كانون أول/ديسمبر عام .2013 وأسفر الصراع عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح قرابة 5ر2 مليون شخص.

ونفت حكومة جنوب السودان هذا الأسبوع الشائعات بشأن وفاة سلفا كير أو ارتكاب أعمال قتل في جوبا.