اغتيال قائد عسكري كبير في المعارضة السورية

دمشق - د ب أ – اغتال مجهولون قائد لواء حمص الوليد العميد المنشق عماد أكراد، الملقب أبو اسماعيل، في محافظة درعا جنوب سوريا.

وقالت مصادر اعلامية سورية معارضة، أن أبو اسماعيل واثنين من مرافقيه قتلوا بعد اطلاق الرصاص عليهم لدى مرورهم في أحد شوارع بلدة تل شهاب بريف درعا الغربي من قبل مجهولين ولاذوا بالفرار.

ولم تتبن أي جهة العملية حتى الآن، الا ان اصابع الاتهام تشير الى عناصر تنظيم الدولة الاسلامية /داعش./

وشهدت الفترة الماضية محاولات اغتيال لقياديين تبناها التنظيم، كان آخرها اغتيال القيادي في فرقة فلوجة حوران أبو عدنان حمور،الذي اختطف قبل أيام ليعثروا على جثته فيما بعد.