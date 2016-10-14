مقتل 3 جنود أتراك في تفجير جنوب شرقي البلاد

ماردين – الأناضول – قتل 3 جنود أتراك، الجمعة، إثر تفجير عبوة ناسفة أثناء مرور عربة عسكرية جنوب شرقي البلاد.

وقالت مصادر أمنية إن عناصر تابعة لمنظمة “بي كا كا”، فجرت صباح اليوم عبوة ناسفة لدى مرور عربة عسكرية على طريق ماردين- دياربكر.

وعقب الهجوم، هرعت سيارت الإسعاف إلى موقع التفجير.

فيما أطلقت قوات الأمن بالولاية عملية تمشيط واسعة للقبض على العناصر الذين فروا عقب الحادث.

ودأبت قوات الأمن والجيش في تركيا على استهداف مواقع منظمة “بي كا كا” الانفصالية وملاحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، رداً على هجمات تنفّذها المنظمة داخل البلاد بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن.