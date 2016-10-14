عشرات الغارات تستهدف الاحياء الشرقية لحلب

بيروت- أ ف ب – شن الطيران السوري وحليفه الروسي ليلاً، عشرات الغارات المكثفة على الاحياء الشرقية التي تخضع لسيطرة الفصائل المعارضة في مدينة حلب، حسبما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان الجمعة.

وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن الجمعة، “تستهدف ضربات جوية مكثفة مناطق تقع في الاحياء الشرقية لمدينة حلب منذ فجر اليوم وحتى الآن”. دون ان يتمكن من اعطاء حصيلة للضحايا بعد.

وتنفذ القوات الجوية منذ ثلاثة اسابيع غارات على الاحياء الشرقية لمدينة حلب، عندما اعلنت شنها هجوم عليها في 22 ايلول/سبتمبر بهدف استعادتها من الفصائل المقاتلة التي تسيطر عليها منذ صيف 2012.

وأشار عبد الرحمن الى “ان كثافة الغارات تظهر نية الروس باستعادة الاحياء الشرقية باي ثمن”.

وأعلن الجيش الروسي الخميس، استعداده لضمان “انسحاب آمن” للمسلحين المعارضين من احياء شرق حلب مع اسلحتهم، قبل يومين من استئناف المباحثات الروسية الاميركية حول سوريا.

ويرى محللون ان هذا الاقتراح هو مناورة من اجل تخفيف الضغط والتظاهر بتقديم بدائل دبلوماسية.

ويقول المختص بالقضية السورية توماس بييريه “ليس هناك تغيير في الاستراتيجية الروسية حيث يبقى الهدف انهاء وجود المسلحين في حلب”.

ومنذ هجوم قوات النظام في 22 ايلول/سبتمبر وثق المرصد مقتل اكثر من 370 شخصاً، بينهم 68 طفلاً في القصف الروسي والسوري على الاحياء الشرقية التي يعيش فيها نحو 250 الف شخص.

وأعلنت الولايات المتحدة وروسيا، اللتين “علقتا” في مطلع الشهر الحالي حوارهما حول سوريا، انهما سيجريان لقاءان دوليان تشارك فيهما عدة دول اساسية عربية وغربية الاول السبت في لوزان بسويسرا، والآخر في لندن الاحد.