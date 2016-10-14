هذا ما قاله الفنان السوري جمال سليمان عن صورته مع الراقصة في الملهى الليلي

دمشق ـ قال الفنان السوري جمال سليمان، إن بعض الأشخاص قاموا بإعادة نشر صورة قديمة له مع إحدى الراقصات واعادوا نشرها على أنها صورة حديثة في ملهى ليلي في شارع محمد علي.

وأوضح سليمان قائلا: “الصورة حقيقية لكنها كانت في حفلة نظمتها عام 2009 احتفالا بالفنان محمود عبد العزيز لتكريمه في أحد المهرجانات الفنية في دمشق وكان في راقصة وعزمتني على الرقص فرقصنا معا واعاد البعض إعادة نشرها على أنها في مصر وانا ادعي ان قلبي على بلدي وانا في كابريهات شارع محمد علي ارقص مع الراقصات”.

وأكد سليمان ان الصورة حقيقية وقال “اتمنى الراقصة ان تكون بخير وان شاء الله اذا رجعنا على سوريا وعملنا حفل ثاني بدنا ندور عليها كي ترقص ونرقص معها”.