ممثلة شهيرة تصدم الجمهور بنزع شفاهها الصناعية امام الكاميرات ـ فيديو

لندن ـ صدمت النجمة إفلينا بليدانز المشاهدين ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، بنشرها شريطاً مصوراً “تخلع” فيه شفاه صناعية عن فمها.

وشاركت المذيعة والممثلة الروسية الشهيرة الفيديو الذي يرصد إزالتها شفاه صناعية عن فمها حتى تتمكن من تناول الطعام، بعد أن وضعتها لدورها ببرنامج “واحد للجميع” الذي تقوم بتصويره الآن.

وأشارت تعليقات مستخدمين الى أن مقطع الفيديو مقزز، فيما هلّلت تعليقات أخرى لمعرفة كيف يتغير شكل الممثلة خلال برنامجها الشهير.