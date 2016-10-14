هذا أحلى صديق لهيفاء وهبي من منذ وقت طويل

بيروت ـ نشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير “إنستغرام”، صورة لها مع أحد الأشخاص وعلقت عليها قائلة: “مع أحلي صديق لي من أي وقت مضي”.

وفي السياق نفسه، تتواجد هيفاء حاليًا في أمريكا لقضاء إجازتها على أن تعود لممارسة عملها خلال الأيام المقبلة، وفي سياق آخر انتهت هيفاء من وضع لمساتها الأخيرة على ألبومها الجديد، والذي من المقرر أن تطرحه خلال الفترة المقبلة.

وكانت هيفاء قد أحيت حفلًا غنائيًا ضخمًا في مصر منذ عدة أشهر، وسط حضور جماهيري مكثف من كل عشاقها ومحبيها.