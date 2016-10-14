هذا أحلى صديق لهيفاء وهبي من منذ وقت طويل
Oct 14, 2016
بيروت ـ نشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير “إنستغرام”، صورة لها مع أحد الأشخاص وعلقت عليها قائلة: “مع أحلي صديق لي من أي وقت مضي”.
وفي السياق نفسه، تتواجد هيفاء حاليًا في أمريكا لقضاء إجازتها على أن تعود لممارسة عملها خلال الأيام المقبلة، وفي سياق آخر انتهت هيفاء من وضع لمساتها الأخيرة على ألبومها الجديد، والذي من المقرر أن تطرحه خلال الفترة المقبلة.
وكانت هيفاء قد أحيت حفلًا غنائيًا ضخمًا في مصر منذ عدة أشهر، وسط حضور جماهيري مكثف من كل عشاقها ومحبيها.
الأحلى لدى أغلب ( الفنانات ) الذي يدفع المال والألماس والذهب والفيروز.ولو كان قرداً صنع من ورق الموز…وهزيل كقرقوز.وسواء أيقيم في مدغشقرأوفي كوبا أولندن أوفي باريز.
في الخبر ورد مايلي: تواجد هيفاء حاليًا في أمريكا لقضاء إجازتها على أن تعود لممارسة عملها خلال الأيام المقبلة:::: السؤال : ماهو العمل الذي ستمارسه السيدة هيفاء عند عودتها من أمريكا؟؟؟؟ وشكراً