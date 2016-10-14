مصري اغتصب عروسه قبل الزفاف بأسبوع بمساعدة أصدقائه

القاهرة ـ أقدمت فتاة برفقة والدها وعمها، في محافظة الغربية في القاهرة، على تحرير محضر في قسم الشرطة ضدّ عريسها الذي اغتصبها تحت تهديد السلاح.

وكانت العروس (م) تبكي منهارة متهمة عريسها (أ) بتهديدها بالسلاح ليغتصبها قبل أسبوع واحد من يوم زفافهما.

وبدأت قصة حب هذان الشابان قبل عامين، وعرفت عائلة الفتاة بأنها عائلة كبرى بالغربية، لذا وبعدما انهت الفتاة تعليمها في التجارة وحصلت على شهادة البكالوريوس، تقدم هو لخطبتها، واشترط أهل العروس أن تكون قائمة منقولات العروس (المهر) بمئة ألف جنييه.

فتردد أهل العريس وطلبوا فترة لاتخاذ القرار، إلا أنه ومع إصرار ابنهم وحبه لها وافقوا على الأمر، وكتبوا قائمة المنقولات قبل شهر على الزفاف ووقع العريس عليها فوراً.

وكان للعروس أخت مطلقة، لكن لم يسأل أحد عن السبب، وبالصدفة علم العريس أن زوج أخت العروس حُبِس لاتهامه بتبديد منقولات الزوجة والآن مطلوب منه تسديد المئة ألف جنيه، جنّت عائلة العريس ونصحوا ابنهم أن يقنع عروسه بالتنازل له عن هذه القائمة في الشهر العقاري؟

لذلك، حاول العريس جاهداً فعل ما طلبه منه أهله من دون علم والدها لكنها رفضت، لذا قرر أن يجبرها، فاتفق مع اصدقائه على استدراجها وخطفها وتهديدها بالسلاح، فأخذها إلى شقة واغتصبها.

وبعد الحادثة وعدته أن تتنازل عن قائمة المنقولات ليتركها تذهب لبيتها، وما أن أطلق سراحها ذهبت وأخبرت والدها على كل ما حدث فاصطحبها لقسم الشرطة لتحرير المحضر، والآن جاري التحقيق في هذه القضية.