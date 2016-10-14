وزير تركي: احتمال إجراء استفتاء على النظام الرئاسي قبل الربيع

أنقرة - رويترز – قال وزير العدل التركي بكر بوزداج الجمعة، إنه يحتمل إجراء استفتاء على نظام الرئاسة التنفيذية قبل قدوم الربيع، وذلك بعد أيام من إحياء الحكومة خططاً من شأنها توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان.

ويعد تبني نظام رئاسي، وهو أمر يطالب به إردوغان منذ فترة- قضية خلافية في تركيا إذا يقول المؤيدون إن هذا النظام سيمنح الدولة التي يبلغ عدد سكانها 78 مليوناً، قيادة قوية هي في أشد الحاجة إليها لكن المعارضين يخشون من التوجهات السلطوية.

وقال بوزداج لتلفزيون كانال 24 “إذا ما وضع البرلمان القضية على جدول أعماله واتخذ قراراً سريعاً سيجري الاستفتاء بسرعة ربما حتى قبل الربيع.”

ويرفض أكبر حزبين معارضين وهما حزب الشعب الجمهوري العلماني وحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد إنهاء النظام البرلماني في تركيا، وأشارت بعض استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الأتراك لا ترغب في التغيير.

وهذا الأسبوع ألمح حزب الحركة القومي اليميني فيما يبدو إلى أنه سيساند النظام الرئاسي مما يعني أن الخطة قد تحظى بالتأييد المطلوب في البرلمان لطرحها في استفتاء.

وقال بوزداج “خلصت من تصريحات (دولت) بهجلي زعيم الحزب إلى أنه سيؤيد اقتراح النظام الرئاسي في البرلمان.”

وأضاف أن الاقتراح سيبقي البرلمان على شكله الحالي وسيحمي هيكل تركيا الموحد.