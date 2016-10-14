اليمن في قائمة “جياع الأرض” ولا معلومات عن سوريا وليبيا

لندن ـ بالمعدل الحالي، ستستمر المجاعة في العالم إلى وقت طويل, هذا ما استخلصه المعهد العالمي للبحث في السياسات الغذائية في تصنيف للدول التي تعاني المجاعة.

وجاء في هذا التصنيف أن برامج الأمم المتحدة وأهدافها المسطرة للقضاء عن المجاعة في غضون 2030 “لن تتحقق”.

وكشف التقرير أن المجاعة في العالم هي بالمعدل نفسه، الذي كانت عليه في سنة 1992.

وأضاف التقرير أنه بحلول 2030 ستعاني حوالي 45 دولة من المجاعة.

ومن بين الدول الـ10 الأكثر تضررا من المجاعة توجد اليمن في المرتبة السادسة، بعد جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وزامبيا وهايتي ومدغشقر. حسب ما ذكر راديو “سوا” الأمريكي.

ولم يعط التقرير أي بيانات عن سوريا وليبيا والسودان بسبب غياب الأرقام والأبحاث على الأرض.