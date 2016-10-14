كريستيانو رونالدو يكشف أحلامه مع ريال مدريد

مدريد ـ أعرب كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، عن سعادته، بتسلمه جائزة أفضل لاعب في بطولة دوري أبطال أوروبا، للموسم الماضي، أمس الخميس.

وحصل رونالدو على الجائزة، من خلال صحيفتي “ماركا” الإسبانية، و”لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، من خلال استفتاءات الصحيفتين.

وقال رونالدو، عقب تسلمه الجائزة “تُوجت بدوري أبطال أوروبا، وكأس الأمم الأوروبية، إنها لحظة سعيدة في مسيرتي وحياتي الرياضية”.

وأضاف “إنها تدفعني لمواصلة العمل الجاد من أجل الفريق. أحلم أن أواصل اللعب في صفوف ريال مدريد، وأنا حقًا أتمنى أن استمر هنا لسنوات عديدة، لأن الفريق المدريدي له مكانة خاصة في قلبي”.