وكالة: صاروخان يصيبان منتجع أنطاليا التركي ولا إصابات

اسطنبول - رويترز – قالت وكالة دوجان الخاصة للأنباء، إن صاروخين استهدفا ناقلة وقود فيما يبدو أصابا متجراً للأسماك وأرضاً فضاء في بلدة ساحلية في إقليم انطاليا بجنوب تركيا الجمعة، لكن لم تقع إصابات.

وأضافت الوكالة أن الصاروخين أطلقا من منطقة جبلية على الطريق السريع بين مدينة انطاليا ومنتجع كيمر. وقالت الوكالة إن عربات الإسعاف وقوات الشرطة الخاصة هرعت إلى المنطقة.

ولم يتضح بعد من المسؤول عن الهجوم لكن مسلحين أكراداً ومتشددين يساريين نفذوا هجمات مماثلة في الماضي استهدفت في معظمها قوات الأمن.

وأصيب ثلاثة جنود أتراك في هجوم استهدف عربتهم قرب انطاليا في أغسطس آب.

وتضررت السياحة في تركيا جراء سلسلة من التفجيرات وانقلاب فاشل في يوليو تموز.