بيكيه: رحيل ميسي سيكون مثل وفاة والدي

لندن ـ شدد الإسباني جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، على صعوبة رحيل زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن صفوف النادي الكتالوني، خلال الفترة المقبلة.

وقال بيكيه، خلال تصريحاته لقناة “TV3″ الكتالونية: “ميسي لاعب فريد من نوعه تماما، واليوم الذي يرحل فيه عن برشلونة، سيكون مثل اليوم الذي يموت فيه والدك، وسيكون صعبًا”.

وتابع: “نحن نتحدث عن ميسي الآن، ولكن اليوم الذي لن يكون هنا، سنكون عراة، ولكن سوف نبدأ من جديد لكي نواصل المنافسة”.

وأشار بيكيه، إلى أنه لن يأتي جيلا أخر مثل ميسي، تشافي، سيرجيو بوسكيتس، كارليس بويول، إنيستا وهو أيضًا.

وختم حديثه بقوله: “علينا أن نأمل أن نرى جيلا مثله، ولكني لا أعتقد أن ذلك سيحدث مرة أخرى”.