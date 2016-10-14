مقتل ثلاثة من قوات حرس الحدود في باكستان خلال إطلاق نار غرب البلاد

كويتا – د ب أ – قتل ثلاثة أفراد على الاقل من حرس الحدود الباكستاني، عندما فتح مجهولون النار عليهم ولاذوا بالفرار، طبقاً لما ذكرته شبكة “جيو.نيوز″ التلفزيونية الباكستانية الجمعة.

وقال نائب المفتش العام بالشرطة في مدينة كويتا غرب باكستان للصحافيين، إن مسلحين مجهولين كانوا يستقلون دراجة بخارية فتحوا النار على أفراد حرس الحدود، الذين كانوا يقومون بدورية على أحد الطرق بالمدينة.

وأضاف أن اثنين لقيا حتفهما على الفور، بينما توفي الثالث أثناء إجراء جراحة في أحد المستشفيات.

وتم العثور على عشر رصاصات فارغة في موقع الجريمة.

وتحقق الشرطة في الحادث.

وأدان ثناء الله زهري رئيس وزراء إقليم “بلوشستان” الهجوم مطالباً بإعداد تقرير حول الحادث.