الأمم المتحدة غير قادرة على إيصال المساعدات للمحاصرين بحلب

جنيف - الأناضول – أكد المتحدث باسم مكتب منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، جان لارك، أن منظمته غير قادرة على إيصال المساعدات الإنسانية للمحاصرين في الجزء الشرقي من مدينة حلب.

وفي تصريحات الجمعة، أشار لارك إلى انتظار عشرين شاحنة مساعدات أممية، في المنطقة الفاصلة بين الحدود التركية والسورية، منذ 13 سبتمبر/أيلول الماضي، لعدم تمكنها من دخول المناطق المحاصرة.

كذلك لفت إلى وجود 100 ألف طفل في المناطق المحاصرة شرقي حلب.

وأضاف “نحن غير قادرين على إيصال المساعدات لحلب سواء عن طريق البر أو الجو”.

وفيما أعرب المتحدث الأممي عن خيبة أمله من اكتفاء العالم بمشاهدة ما يحدث في حلب وعدم قدرتهم على فعل شيء، دعا إلى وقف إطلاق النار بسوريا في أسرع وقت ممكن.

ومنذ إعلان انتهاء الهدنة التي لم تدم سوى أسبوعاً، في سبتمبر الماضي، تشنّ قوات النظام السوري ومقاتلات روسية، غارات جوية عنيفة متواصلة على أحياء حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة، تسببت بمقتل وإصابة مئات المدنيين بينهم نساء وأطفال.