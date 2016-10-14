ثلاثة تفجيرات توقع خمسة قتلى في العاصمة العراقية

بغداد - الأناضول – قتل خمسة أشخاص، الجمعة، في ثلاثة تفجيرات وقعت بمناطق متفرقة من العاصمة العراقية بغداد، وفق ما أفاد ضابط في الشرطة.

وقال العقيد في شرطة العاصمة سالم النعمان، إن عبوة ناسفة انفجرت على مقربة من سوق شعبي في ناحية اليوسفية جنوبي بغداد، ما أسفر عن مقتل شخصين اثنين وإصابة 11 آخرين بجروح.

وفي سوق بمنطقة النهروان (جنوب شرق) قتل شخصان وأصيب 6 في انفجار عبوة أخرى.

وليس ببعيد عن هذه الأحداث، لقي شخص مصرعه إثر تفجير عبوة كانت مثبتة بسيارته في منطقة الغزالية (غرب).

وحتى الساعة 11.00 تغ، لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن هذه التفجيرات، لكن العاصمة العراقية عرضة لهجمات شبه يومية، يشنها في الغالب عناصر “الدولة الاسلامية” عبر سيارات مفخخة وانتحاريين وعبوات ناسفة مما يوقع قتلى وجرحى معظمهم مدنيون.

وتقول بغداد إنها ستهزم التنظيم في أرجاء العراق قبل نهاية العام الجاري.