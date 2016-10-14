العبادي يزور كركوك لبحث استعادة آخر معاقل “الدولة” فيها

العراق - الأناضول – وصل حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، الجمعة، الى محافظة كركوك(شمال) في أول زيارة له منذ تسلمه منصبه عام 2014.

وقال التلفزيون الرسمي في خبر عاجل بثه، إن “رئيس الوزراء وصل ظهر اليوم الى محافظة كركوك للاطلاع على اوضاعها الامنية”.

وقال مكتب العبادي في بيان مقتضب، إن رئيس الوزراء “تفقد القطعات العسكرية واجتمع بالقيادات الامنية في محافظة كركوك”.

وأضاف البيان أن العبادي، “أكد على وحدة مكونات الشعب العراقي”، قائلاً “هذه الوحدة تعد قوة لنا ونحن نشهد حالياً أفضل وأقرب الاوضاع لتوحدنا”.

وتابع، “نقاتل من أجل تحرير الانسان وبهمة الابطال سنحرر اهالي الحويجة والرياض والرشاد من العصابات الارهابية وسندخلها قريباً”.

وأبدى العبادي استغرابه من “ارتفاع الاصوات التي تحاول عرقلة تحرير بقية مدننا وبالأخص ونحن نقترب من تحقيق النصر النهائي”، متسائلاً “اين كنتم عندما احتلت هذه العصابات المدن”.

من جهتها، قالت تركان شكر عضو مجلس محافظة كركوك، إن “مجلس المحافظة والمحافظة يدعمان بشدة توجه الحكومة الاتحادية لاستعادة السيطرة على قضاء الحويجة جنوبي المحافظة”، مشيرة الى ان “الآلاف من المدنيين في القضاء يعيشون اوضاعاً انسانية صعبة بسبب عدم توفر الاحتياجات الحياتية”.

واضافت شكر ان “زيارة العبادي الى المحافظة مهمة من الناحية الامنية للاتفاق على الخطة العسكرية لتحرير مناطق جنوب المحافظة”.

ويسيطر تنظيم “الدولة” منذ عام 2014 على المنطقة الجنوبية بمحافظة كركوك التي تضم قضاء الحويجة وناحيتي الزاب والرياض وهي مناطق يسكنها العرب السُنة آخر معاقله في المحافظة التي تضم خليط من العرب الكرد والتركمان.

وتخوض قوات الامن العراقية بدعم من التحالف الدولي معارك متواصلة ضد مسلحي تنظيم “الدولة” انطلاقاً من مناطق محافظة صلاح الدين الشمالية باتجاه ناحية الحويجة جنوبي كركوك الخاضعة تحت سيطرة التنظيم المسلح.