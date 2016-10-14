بريطانيا تعرب عن أسفها بشأن قرار جزر المالديف الانسحاب من رابطة الكومنولث

سيدني - د ب أ - صرح وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الجمعة، أن بلاده “تأسف لأن جزر المالديف قررت الانسحاب” من رابطة الكومنولث.

وقال جونسون في بيان الجمعة، إن بريطانيا لن تقطع العلاقات مع جزر المالديف، موضحاً: “سوف نستمر في العمل مع حكومة المالديف للمساعدة في تعزيز الديمقراطية، ولا سيما حرية التعبير والاعلام، واستقلال السلطة القضائية”.

وأضاف أن “استقرار البلاد يتعين أن يكون مسألة مركزية لما سيحدث بعد ذلك”.

قررت جزر المالديف الانسحاب من رابطة الكومنولث بعد ما وصفته بـ “معاملة غير عادلة وغير نزيهة”، بحسب بيان صدر عن وزارة الشؤون الخارجية في البلاد.

وكانت الرابطة المكونة من 53 دولة قد حذرت جزر المالديف الواقعة في المحيط الهندي في أيلول/سبتمبر الماضي، من أنها تخاطر بتعليق عضويتها في الكومنولث ما لم تحسن مستويات الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد.

لكن جزر المالديف اتهمت الكومنولث في بيان الخميس، بأن الرابطة ترغب في “أن تصبح مشاركاً نشطاً في السياسة الداخلية لجزر المالديف، وهو ما يتعارض مع المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والكومنولث”.

وأضافت أن رابطة الكومنولث تستخدم البلاد “لزيادة أهمية ونفوذ المنظمة في السياسة الدولية”.

وقال البيان إن قرار الانسحاب كان “صعباً لكنه حتمي”.

وردت الأمين العام للكومنولث باريشيا سكوتلاند في بيان يوم الخميس قائلة، إنها تشعر بالحزن وخيبة الأمل جراء قرار انسحاب جزر المالديف.

وأضافت: “نأمل أن يكون هذا انفصال مؤقت وأن تشعر المالديف مستقبلاً بأنها قادرة على العودة إلى أسرة الكومنولث”.