أكثر من ألف متظاهر في عمان احتجاجاً على اتفاق مع اسرائيل للتزود بالغاز

عمان - أ ف ب – شارك أكثر من الف شخص في تظاهرة وسط عمان الجمعة، احتجاجاً على اتفاق ابرم مؤخراً سيتزود الاردن بموجبه بغاز طبيعي من اسرائيل رافضين “غاز العدو”.

وانطلقت التظاهرة تحت عنوان “يوم الغضب الشعبي في مواجهة صفقة العار” من امام المسجد الحسيني الكبير وسط عمان عقب صلاة الجمعة.

وهتف المشاركون “شعب الاردن يا جبار، غاز العدو استعمار” و”من الجنوب للشمال، غاز العدو احتلال”.

وحمل هؤلاء لافتات كتب عليها “يقتلون أبناءنا ونشتري منهم الغاز!!” و”لا لاتفاقية العار”، اضافة الى صور كتب عليها “مجازر العدو الاسرائيلي”.

وارتدى بعض المشاركين قمصاناً باللون الاحمر كتب عليها “غاز العدو احتلال”، فيما رفعت اعلام اردنية وردد نشيد “موطني” في نهاية التظاهرة.

وشهدت عمان في الاسابيع الثلاثة الماضية عدة تظاهرات مشابهة رفضاً لاتفاق اعلن نهاية ايلول/سبتمبر الماضي للتزود بالغاز الطبيعي من حقل “ليفاياثان”.

ونظم ناشطون اضافة الى التظاهرات، حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإطفاء الكهرباء بالمنازل ساعة واحدة مساء ايام الاحد احتجاجاً على الاتفاق.

ودافعت الحكومة الاردنية عن اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من الدولة العبرية، مؤكدة انها “لا تجعل الاردن مرتهناً لاسرائيل”، وانها ستوفر على المملكة نحو 600 مليون دولار سنوياً.

وأعلن كونسورسيوم اميركي اسرائيلي يتولى استثمار مخزون حقل الغاز الاسرائيلي نهاية ايلول/سبتمبر، ابرام اتفاق مع الاردن لتزويده بالغاز من حقل “ليفاياثان”.

وأكدت الشريكة الرئيسية في الكونسورسيوم الاميركية “نوبل انرجي”، ان الاتفاق المبرم مع شركة الكهرباء الوطنية الاردنية يتعلق بـ8,4 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً لمدة 15 عاماً، مع خيار اضافة 1,4 مليون متر مكعب.

وتقدر قيمة العقد بحوالى 10 مليارات دولار، ويفترض ان يبدأ تزويد الاردن بالغاز في 2019 مع بدء استغلال مخزون “ليفاياثان” بحسب بيان نوبل.

ووقع الاردن واسرائيل معاهدة سلام بينهما عام 1994.