مقتل جندي سعودي بنيران الحوثيين على الحدود الجنوبية

القاهرة- رويترز- قالت قناة الإخبارية التلفزيونية السعودية إن جنديا سعوديا قتل الجمعة عندما شن المسلحون الحوثيون هجوما عبر الحدود من اليمن على محافظة جازان في جنوب المملكة.

والحوثيون متحالفون مع إيران ويقاتلون حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وكثيرا ما يطلقون صواريخ أو قذائف المورتر على مناطق جنوب السعودية بما فيها جازان ونجران كما يختبرون الدفاعات السعودية بعمليات توغل على غرار حرب العصابات.

وتدخلت السعودية وحلفاؤها الخليجيون في حرب اليمن في مارس آذار 2015 لدعم حكومة هادي. وقتل بضع عشرات من الجنود السعوديين في اشتباكات على الحدود الطويلة والوعرة مع اليمن.