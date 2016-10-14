السوري المنتحر المشتبه في صلته بالإرهاب جابر البكر تطرف في ألمانيا

برلين- د ب أ- كشف شقيق السوري المنتحر المشتبه في صلته بالإرهاب جابر البكر أن شقيقه انجرف إلى التيار الإسلامي المتطرف خلال إقامته في ألمانيا.

وقال علاء البكر في تصريحات لمجلة “دير شبيغل” الألمانية الجمعة: “شقيقي تطرف في ألمانيا”.

يذكر أنه تم القبض على البكر يوم الاثنين الماضي في مدينة لايبتسيج الألمانية.

وأعلن الادعاء العام في لايبتسيج الجمعة أن تقرير الطب الشرعي أكد أن المتهم (22 عاما) انتحر في زنزانته مساء الأربعاء بشنق نفسه بقميص، وأضاف الادعاء أنه لم يتبين وجود أي عوامل خارجية في عملية الانتحار.

وبحسب بيانات الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، كان المتهم الحاصل على وضع لاجئ يخطط لشن هجوم تفجيري في أحد مطارات برلين، وأعد لهذا الهجوم على نطاق واسع.

وبحسب تقرير “دير شبيغل”، فإن إماما في برلين ساهم بصورة حاسمة في جذب البكر (22 عاما) للتيار الإسلامي المتطرف، حيث أجرى له غسيل مخ وطالبه بالقتال في سوريا.

وأضافت المجلة أن البكر انضم إلى داعش في سوريا في أيلول/ سبتمبر 2015.