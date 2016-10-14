الكرملين: قد ندرس إمكانية إرسال منظومات مضادة للصواريخ إلى تركيا

موسكو- د ب ا- أعلن الكرملين أن روسيا قد تدرس إمكانية تزويد تركيا بمنظومات مضادة للصواريخ، مؤكدا أن الرئيس فلاديمير بوتين بحث ذلك خلال لقائه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي الجمعة “بالفعل طرحت في أجندة اتصالات بوتين وأردوغان مسائل متعلقة بالتعاون في المجال العسكري”، مشيرا إلى أن الحديث يدور عن “مختلف منظومات الدفاع المضاد للصواريخ”،بحسب قناة “روسيا اليوم”.

وكان الرئيس بوتين قد زار تركيا يوم الاثنين الماضي لحضور مؤتمر الطاقة العالمي، واجرى محادثات مع الرئيس التركي.