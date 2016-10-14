رئيس الوزراء العراقي ينجو من قصف استهدف موقعاً يزوره جنوبي كركوك

بغداد- الأناضول- نجا حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، الجمعة، من قصف بقذائف صاروخية استهدفت موقعاً يزوره جنوبي محافظة كركوك (شمال).

وقال أحمد زيدان الضابط في الجيش العراقي برتبة نقيب لـ”الأناضول”، إن “العبادي أجرى زيارة إلى موقع عسكري في منطقة مكتب خالد جنوب غربي مدينة كركوك (مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته)، وبعد مغادرته الموقع بدقائق تعرض المكان لقصف بثلاث قذائف هاون”.

وأضاف زيدان أن “قذائف الهاون انطلقت من مناطق تقع تحت سيطرة مسلحي تنظيم داعش”.

وأشار إلى أن “القصف لم يوقع إصابات بين صفوف القوات الأمنية المتوجدة في المنطقة”.

ولم يصدر عن مكتب العبادي أو الحكومة العراقية بيان رسمي بخصوص الحادثة حتى الساعة 12.45 تغ.

ووصّل العبادي يرافقه عدد من القادة العسكريين إلى مناطق جنوب غربي كركوك والتي تتمركز فيها قوات من البيشمركة (جيش الإقليم الكردي) والقريبة من المناطق الخاضعة لسيطرة مسلحي تنظيم “داعش” للاطلاع على الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وقال العبادي خلال اجتماعه بقادة عسكريين من بينهم قادة في قوات (البيشمركة) الجمعة، “إن زيارتنا إلى كركوك تأتي لتحرير قضاء الحويجة وجميع مناطق المحافظة وإنقاذ أهلها”.

واستدرك بأن “القوات التي تأتي لتحرير الأرض ليس لها مطامع فيها”، دون أن يوضح القوات التي يقصدها بكلامه.

ويسيطر تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” منذ عام 2014 على المنطقة الجنوبية بمحافظة كركوك التي تضم قضاء الحويجة وناحيتي الزاب والرياض وهي مناطق يسكنها غالبية من العرب السُنة، وتعد آخر معاقله في المحافظة التي تضم خليطا من العرب والأكراد والتركمان.

وتخوض قوات الأمن العراقية بدعم من التحالف الدولي معارك متواصلة ضد مسلحي “داعش” انطلاقا من مناطق محافظة صلاح الدين (شمال) باتجاه ناحية الحويجة جنوبي كركوك، والخاضعة لسيطرة التنظيم الإرهابي.