مسلمون يتظاهرون في جاكرتا بعد تصريحات حاكم العاصمة عن القرآن

جاكرتا- د ب أ- تظاهر آلاف المسلمين في العاصمة الإندونيسية احتجاجا على تصريحات حاكم جاكرتا المنتمي للعرقية الصينية المسيحية، التي فهمت باعتبارها مسيئة للقرآن.

وطالب بعض المسلمين بمحاكمة حاكم جاكرتا ويدعى باسوكي تجاهاجا بورناما بتهمة ازدراء الأديان بسبب تصريحاته التي قال فيها إن خصومه في انتخابات حكام الأقاليم المزمعة العام المقبل خدعوا الناخبين بالآيات القرآنية لمنعه من الفوز بفترة ولاية أخرى.

وردد المتظاهرون هتافات “ضعوا أهوك في السجن”، مستخدمين لقب بورناما الصيني.

ويذكر أن بورناما هو أول حاكم من العرقية الصينية للعاصمة التي تسكنها أغلبية مسلمة، وهو أيضا مسيحي الديانة، ويشتهر بخطاباته الحادة التي لا تراعي المحظورات.

واعتذر بورناما عن تصريحاته الخاصة بالقرآن وحث مجلس علماء المسلمين في اندونيسيا وعامة الشعب من المسلمين في البلاد على مسامحته.

ولم يهدئ اعتذاره المسلمين المتشددين.